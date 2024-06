Aunque ha mejorado la asistencia a víctimas de violencia de género que brindan en forma coordinada muchas organizaciones sin fines de lucro, es urgente que el gobierno promueva más iniciativas para acelerar que las sobrevivientes de maltrato y sus hijos tengan acceso a una vivienda donde rehacer sus vidas.

Así lo planteó Belinda Hill, directora ejecutiva de la organización Solo por Hoy, durante su simposio anual que esta vez se dedicó al tema de la violencia doméstica.

“El reto mayor es estabilizar a una víctima en una nueva vivienda. Podemos obtener el vale, pero ante la escasez de vivienda asequible, una cantidad de mujeres víctimas se ven obligadas a permanecer en albergues transitorios más tiempo del usual. Cuando las mujeres escapan de la violencia, se van sin pertenencias, se van de la comodidad de su hogar para empezar de cero. Si no encuentran vivienda rápido, se exacerba la situación emocional. Si no hay vivienda, ¿dónde ubicas a los hijos en una escuela? El trauma sigue y se revictimiza a estas familias. Hay que robustecer el sistema de apoyo, hacerlo más sensible y ágil”, reiteró Hill.

PUBLICIDAD

Belinda Hill, directora ejecutiva de la organización Solo por Hoy. ( Suministrada )

Destacó que en el conversatorio de este año, precisamente, se busca exponer soluciones para “tener una respuesta rápida, precisa y segura para las víctimas de violencia de género que huyen para salvar sus vidas. A veces los procesos para obtener vivienda pueden ser largos y burocráticos. En un país donde están matando una mujer todos los días, deberíamos estar listos para resolverles rápidamente. Las organizaciones y los líderes tenemos que responder a esa necesidad”.

El simposio “Conciénciate sobre la Violencia de Género y un espacio seguro” reunió a expertos en violencia de género y sinhogarismo, así como testimonios de sobrevivientes de violencia doméstica.

En el evento, la licenciada Ariadna Godreau tocó el tema de violencia financiera y económica. En una de las conferencias se informó sobre el Sistema coordinado del CoC PR-502 que, entre otros servicios a personas sin hogar, canaliza la entrada de víctimas a albergues de violencia de género. Otras charlas abarcaron los temas de sensibilidad LGBT+ al proveer servicio a personas sin hogar; nuevos ángulos en la Ley VAWA (Violence Against Women Act) ; leyes laborales para proteger a empleadas o empleados víctimas de violencia doméstica; un panel sobre albergues para víctimas de violencia y testimonios de sobrevivientes de violencia doméstica.

Se destacó durante el día que los servicios de las organizaciones sin fines de lucro del CoC PR- 502, que brindan servicios a personas sin hogar en el área norte y central de la Isla, ya han logrado eliminar parte de la burocracia de los procesos para conseguir vivienda a víctimas de violencia doméstica.

En estos casos, de la entrevista inicial con 64 preguntas, se redujo a solo 18 preguntas para no abrumar a las víctimas con interrogatorios demasiado extensos. “Para salvar vidas, no se debe requerir tantas preguntas”, comentó Hill, quien también es presidenta del CoC PR-502.

En el evento se dio a conocer una nueva aplicación móvil de Solo por Hoy que se le brindará en forma confidencial a las solicitantes que busquen orientación en las organizaciones de apoyo a víctimas de violencia de género. La aplicación estará en el celular pero oculta bajo un nombre y apariencia de otro tema, para que no la detecte el agresor. Mediante la misma, la víctima podrá tener orientación sobre un plan de escape, enlace para llamar al 911 y a los números telefónicos de los albergues de violencia de género en caso de una emergencia.