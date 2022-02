Christian Arturo Rivera y su esposa Aileen Buzzetta esperaban con ansias el nacimiento de su hija Zahra Penélope quien vino al mundo el 5 de octubre de 2021, tres semanas antes de la fecha establecida por el ginecólogo.

Aunque todo parecía normal, tanto sus padres como familiares notaban que la bebé tenía la piel amarillenta, situación que más adelante condujo a un diagnóstico de atresia biliar y una delicada cirugía que, a sus cuatro meses de vida, tendrá que ser sometida a un trasplante de hígado.

De acuerdo con Sugeily Rivera Ortiz, hermana de Christian Arturo, la bebé se encuentra recluida en el Hospital Pediátrico de Centro Médico en San Juan desde el martes, 8 de febrero.

“Zahrita tuvo que ser intervenida de emergencia la semana pasada. El miércoles se le hizo una cirugía por un diagnóstico de atresia biliar, ha habido ciertas complicaciones luego de la cirugía, pero gracias a Dios han logrado controlar muchas cosas”, destacó la tía de Zahra Penélope.

“Fue una cirugía mayor para una niña tan pequeña y el próximo paso es un trasplante de hígado”, agregó la fémina residente en Manatí.

Explicó que la bebé “no tuvo ninguna condición al momento del nacimiento, sino que nació antes del término, a las 37 semanas”.

No obstante, las pruebas de laboratorio comenzaron a salir alteradas, con la bilirrubina descontrolada.

“Es una bebé gordita, saludable, porque ella es bien alerta, ella es bien contentita, es una dulzura y es grande porque en nuestra familia somos altos y grandes y ella parece que va a ser como nosotros. En realidad, la alerta en mamá, papá y en la familia como tal, era que ella estaba amarillita, el color de la piel. Y como siempre, esa siempre fue la preocupación mayor desde que nació, la bilirrubina, ahí como que nos quedábamos, pero pensábamos que se le iba a controlar”, recordó.

“Ella tuvo una hospitalización entre 10 a 12 días de haber nacido en el hospital de área en Manatí debido a que tenía la bilirrubina alta. Pero pensamos en todo momento que era porque había nacido prematura, pero en un momento dado eso se volvió a controlar. Pero luego volvió a subir, sus laboratorios seguían complicándose y una cosa tenía que ver con la otra y llegamos al punto de que tuvieron que intervenirla”, lamentó al mencionar que es la única hija de su hermano y el segundo retoño de Aileen, quien cuenta con una niña de ocho años.

Explicó que, al recibir el diagnóstico de atresia biliar, la pequeña tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia.

“El ducto de la bilirrubina estaba obstruido y ellos tuvieron que conectar el intestino al hígado para poder drenarlo. Ahí básicamente, la operación fue un éxito, aunque fue larga, el mismo día todo estaba dentro de lo que fuera normal después de una cirugía así”, manifestó.

“Pero en la madrugada del viernes (11 de febrero), la cosa se volvió a complicar; le bajó la hemoglobina, la tuvieron que transfundir, tiene ahora un trombo, que viene siendo otra obstrucción en el ducto del hígado que eso vino después de la cirugía”, agregó.

De otra parte, aunque los médicos lograron estabilizar el cuadro clínico de Zahra, tendrá que ser trasladada en ambulancia aérea al UPMC Children Hospital en Pittsburg, Pensilvania, para el trasplante de hígado.

Pero aún sus padres no han recibido la aprobación para la cubierta catastrófica.

“La niña está estable, el diagnóstico de atresia biliar sigue igual al momento. Estamos esperando la aprobación de la cubierta catastrófica que no ha sido aprobada, por eso es por lo que aún no hemos podido hacer el movimiento a Estados Unidos. Como tiene que ser trasladada en Aeromed, no se puede hacer nada hasta que la catastrófica esté aprobada”, señaló.

Los costos aproximados para el traslado en Aeromed fluctúan entre $25,000 a $30,000 dólares, además de los gastos que tendrán sus progenitores cuando se instalen en el hospital.

“Este proceso es costoso. Todo eso es básicamente incierto y vamos a tener que llevar un día a la vez, y ciertamente, una vez ellos estén allá, los gastos de estadía y alimentos… ellos van a estar desempleados los dos porque, aunque tienen empleo aquí en Puerto Rico, no trabajan desde que la nena cayó en el hospital. Es fuerte”, lamentó.

Para colaborar con esta familia puede enviar su donativo a través de la página GoFundMe: Aileen Buzzetta, ATH Móvil 787-567-0596 o la cuenta 061386286 pro-fondos Zahra P. Rivera Buzzeta en el Banco Popular.