Una mesa redonda de médicos especialistas urgió hoy al gobierno a sacar de manos de la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, la determinación de a quién es que se le debe hacer o no la prueba que detecta el coronavirus.

Aunque el grupo de salubristas, reunido por Voces, Coalición de Inmunización y Prevención de la Salud en Puerto Rico, reconoció que hay escasez de las pruebas, recomendó que sean los neumólogos, infectólogos y aquellos especialistas que están la primera línea en el manejo de la pandemia los que, después de evaluar a los pacientes, decidan si deben ser sometidos a los exámenes clínicos.

A pesar de que el gobierno de Puerto Rico impuso un toque de queda y otras medidas de aislamiento social por dos semanas, sigue limitando las pruebas del COVID-19 a personas que hayan viajado o tenido contacto prolongado con gente que haya estado en lugares en los que ha habido alto contagio, lo que impide saber cuántas personas pueden estar infectadas con el virus en la Isla.

“En ese tiempo que ellos decidan o no hacer la prueba, clínicamente estamos perdiendo la oportunidad de decirle al paciente ‘tienes esta condición, tienes que cambiar o añadir el tratamiento’. Estas son cosas básicas y lo más importante es para poder tener número de incidencia, prevalencia y mortalidad hay que hacerles las pruebas a la gente”, dijo el neumólogo Luis Nieves Garrastegui, uno de los miembros del panel, que también contó con la participación de la excirujana general de Estados Unidos, Antonia Novello.

Nieves Garrastegui, de la Sociedad Puertorriqueña de Neumología, subrayó que ante la ausencia de pruebas tampoco se puede decir si ya hay contagio comunitario de la enfermedad en Puerto Rico.

“Si no tenemos pruebas, no tenemos números y no podemos calcular. Solamente podemos hacer unos cálculos basados en las experiencias de otros lugares que no necesariamente es la real aquí”, dijo el galeno.

“No tenemos pruebas disponibles, van a llegar tanto por el CDC (Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta) como por las vías privadas como públicas, pero hay que liberarlas a los subespecialistas”, sostuvo Nieves Garrastegui, quien dijo que el gobierno no ha tenido comunicación con la Sociedad de Neumología con respecto a esta emergencia.

“Nosotros nos hemos organizado por nuestra cuenta”, indicó el neumólogo, quien le pidió a la gente que permanezca en sus hogares.

A los pacientes con condiciones respiratorias les recomendó continuar con sus medicamentos y comunicarse con sus médicos para mantener un plan individualizado de su condición.

Sobre los casos con coronavirus reportados en otros países que después de superada la enfermedad han perdido capacidad pulmonar, el médico detalló que se trata de pacientes que desarrollaron pulmonía severa y, como secuela, fibrosis pulmonar.

“No es a todo el mundo, es a los pacientes que se complicaron y está por verse si los pacientes que no se complicaron con pulmonía y recuperaron completamente, si van a tener o no pérdida de capacidad pulmonar”, sostuvo.

En la mesa redonda participaron también el ginecólogo Nabal Bracero, la pediatra Ana Medina y la abogada Lynette Sánchez, de Derecho de Salud Pública.

Medina dijo que el Municipio de San Juan recibió unas 13 mil pruebas que serían practicadas en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras.