Cientos de obreros y jubilados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) aprobaron esta mañana un voto de huelga durante una asamblea general que celebran en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan debatiendo sus acciones con respecto al futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el polémico contrato con LUMA Energy, que entrega las operaciones de transmisión y distribución de la corporación pública a esa empresa multinacional.

La UTIER llegó a la asamblea en medio de un paro de 24 horas que entró en vigor anoche a las 10:00 p.m.

Cumpliendo con las medidas sanitarias de rigor contra el COVID-19, los obreros reunidos en el Coliseo escucharon primero mensaje de apoyo de decenas de otros sindicatos, y luego un mensaje del líder de la UTIER, Ángel Figuero Jaramillo.

Desde el inicio, se describió la asamblea como una “histórica”, dirigida a poner fin al contrato de LUMA para asumir control de parte de la AEE.

Bajo gritos de “¡Vamos a sacar a LUMA!”, “¡Pa’ fuera es que va LUMA!”, comenzó la asamblea, poco antes de las 11:00 a.m.

Figueroa Jaramillo fue categórico una y otra vez en su discurso en que no darán paso al contrato de LUMA, mientras explicaba las desventajas que supone para el obrero renunciar a la AEE e irse con LUMA.

Su exposición incluyó además una solicitud de voto de huelga a la matrícula, para ponerse en vigor si fuera necesario, que fue respaldado de manera estridente por los obreros.

El cónclave incluyó, además, tuvo una apasionada invocación por parte del padre Pedro Ortiz, así como un minuto de silencio por los compañeros que han perdido la vida, y una súplica por la pronta recuperación de compañeros que se están recuperando de accidentes.

Ortiz calificó la jornada como una defensa del patrimonio nacional, y aseguró que cumplía su deber “con un regocijo especial”, porque se trata de “un pueblo que se levanta a luchar por la justicia”.

“Quiero no limitarme al acto de dar la bendición a la asamblea de la UTIER, mi deseo es extenderla a todo el pueblo de Puerto Rico que está luchando con ustedes”, afirmó el cura.

Agregó que los obreros de la UTIER “se lanzan a la calle a luchar porque la energía sea para beneficios de todos y no unos pocos egoístas”.

Ortiz extendió su bendición además a todos aquellos que están dando luchas similares y pidió que “todas esas luchas se encuentren... para que la patria nuestra reclame su libertad”.

“Cada ser humano quiere ser libre y cuidar de su familia y de su patrimonio. Todos juntos formamos una patria, todos somos hijos de esta tierra, todos tenemos el deber de esforzarnos cada día para legarle a nuestros descendientes una tierra libre”, agregó Ortiz. “Si ustedes no quisieran al prójimo y no amara nuestra patria, no estarían en esta lucha. Que cada día de lucha sea también un día de reflexión silenciosa por nuestra patria. Que podamos decirle a la dictadura de la Junta de Supervisión Fiscal que queremos nuestro patrimonio nacional y queremos tierra libre”.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, se unieron también a la asamblea, así como una decena de representantes de diversas uniones.