La vacunación masiva en Ciales, que fue cancelada esta mañana dado a la instrucción de pausar la inoculación de vacunas de Johnson & Johnson por recomendación de la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), será calendarizada para la semana que viene, informó el alcalde Alexander Burgos.

El ejecutivo municipal denunció esta mañana que la actividad se suspendió de manera abrupta dado a que, según él, recibieron la vacuna de Jensen cuando se supone que recibirían la de Moderna.

“La problemática surge porque nosotros teníamos organizado esto desde la semana pasada. El Colegio de (Médicos) Cirujanos nos iba a asistir con la actividad y el Departamento de Salud había dicho que iba a enviar (la vacuna de) Moderna, pero envió la de Jonson & Johnson. Y hoy tuvimos que cancelar todo”, explicó el alcalde a Primera Hora.

No obstante, agregó que hoy mismo se comunicó con el secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, “e indicó que iba a dar prioridad a Ciales para la semana que viene, porque no pudimos hacer la actividad de hoy. Llamé, y me contestaron. Y esperamos que cumplan”.

“Así que lo que hicimos es poner a la gente (que iban a vacunar hoy) en una lista para que tengan prioridad la semana que viene”, sostuvo Burgos, añadiendo que la activida de vacunación sería en el Centro de Convenciones del Barrio Pesas, como se había pensado originalmente.

El alcalde subrayo además que es importante que la gente separa que se mantiene en pie la fecha del 22 de abril para que reciban la segunda la segunda dosis los que participaron de la vacunación masiva anterior en Ciales. Sostuvo que ese evento, que se lleva a cabo con la ayuda de la coalición provacunación VOCES, no se afectado con la situación de hoy.

Por otro lado, Ivonne Rivera, de los Centros 330, explicó que al momento la situación con las vacunas de Johnson & Johnson no ha tenido efecto en la vacunación que realizaban.

“Para nosotros en los 330 no nos cambia nada, porque estamos manejando la (vacuna) de Moderna. Todo lo que teníamos planificado sigue en pie. No nos han notificado de ningún cambio, seguimos con el mismo plan de suministros. No se ha alterado nada”, sostuvo Rivera, explicando que continúan haciendo vacunaciones “en Barrio Obrero, en nuestra clínica principal”.