Unos 83 gatos y 77 perros fueron vacunados contra la rabia, y otras enfermedades, durante una actividad realizada el viernes, en el Santuario de Animales San Francisco de Asís en Cabo Rojo.

Desde tempranas horas de la mañana, personal de la Cámara de Representantes, liderados por su presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez, así como funcionarios de la Oficina Estatal para el Control de Animales del Departamento de Salud y del Colegio de Médicos Veterinarios, visitaron el santuario, localizado en la carretera estatal PR-114.

“La génesis del programa de ayuda comunitaria ‘Dejando Huellas: Feria de Amor por por nuestros Animales’, está centrada en asistir en el proceso de vacunación de mascotas, esencial para su bienestar. Por eso, damos apoyo, de forma directa, a organizaciones sin fines de lucro como Santuario de Animales de Cabo Rojo para que puedan continuar con su excelente labor labor de rescatar, mantener y proveer un espacio a perros y gatos abandonados de la zona suroeste de Puerto Rico”, comentó el Presidente Cameral y gestor de la iniciativa.

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Además de las vacunas, se brindó el servicio de desparasitación.

Igualmente, personal de la Cámara de Representantes hizo entrega de sacos de alimento para mascotas, juguetes y productos de limpieza, entre otros artículos a los voluntarios en el Santuario de Animales San Francisco de Asís, que por más de una década ha brindado servicios veterinarios y de cuido a perros y gatos abandonados.

El representante por el Distrito #20 (Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros), Emilio Carlo, también impulsó la actividad.

La vacuna contra la rabia es administrada por primera ocasión a las mascotas durante un periodo entre 12 y 16 semanas de su nacimiento. Luego, los refuerzos se brindan entre los 1 y 3 años. Mientras que la desparasitación es un proceso, mediante pastillas regularmente, dirigido a eliminar parásitos internos o externos, y su frecuencia varía según la edad y el estilo de vida del animal.

Desde marzo de 2025, el personal adscrito al novel programa ‘Dejando Huellas: Feria de Amor por por nuestros Animales’ ha impactado a comunidades en municipios como Bayamon, Barranquitas, Cabo Rojo, Toa Baja, Camuy, Hatillo, Quebradillas y San Juan, con ferias de vacunación y servicios veterinarios a bajo costo. Hasta este momento, sobre 1,500 mascotas (perros y gatos) han sido vacunados contra la rabia.

De acuerdo a datos disponibles, dos terceras partes de los hogares tienen una mascota.

Por otro lado, la Federación Canófila de Puerto Rico estima que en la Isla habitan cerca de 700,000 perros actualmente deambulan por las calles de la Isla. Mientras que la cifra de gatos supera el millón.