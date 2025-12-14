Sobre 300 perros y gatos fueron vacunados y recibieron servicios de ‘grooming’ durante una feria de servicios veterinarios celebrada en el municipio de San Juan la pasada semana.

La actividad se realizó en los predios de la parroquia Jesús Mediador, localizada en la urbanización Country Club.

“Tenemos un compromiso con impactar, de forma directa, a las comunidades de nuestra Isla con programas de servicios enfocados en atender sus necesidades. Alrededor de un 75 por ciento de los hogares en Puerto Rico tienen una mascota, por eso nuestro equipo de trabajo desarrolló la plataforma, ‘Dejando Huellas; Feria de Amor por nuestros Animales’ dirigida a crear espacios para brindar servicios veterinarios a las mascotas, como son las tan necesarias vacunas. Hoy, jueves, sobre 300 perros y gatos recibieron estos servicios en un evento que fue todo un éxito”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al representante por el Distrito #3, José ‘Cheito’ Hernández.

PUBLICIDAD

Esta es la cuarta feria de vacunación que la Cámara Baja ha celebrado en los pasados meses.

“Agradecemos al Presidente de la Cámara (de Representantes) por esta gran iniciativa que fue de beneficio para muchos sanjuaneros. La vacunación de los perros y gatos es una responsabilidad y espacios como el de hoy brinda esa oportunidad a toda persona con una mascota”, añadió Hernández.

Veterinarios certificados, adscritos al Departamento de Salud, al igual que otros voluntarios, estuvieron disponibles para, además de vacunar, atender cualquier inquietud.

El costo de las vacunas por mascota fue de $5.00.

Se recomienda que cada perro reciba su vacuna contra la rabia todos los años. El proceso comienza a partir de los tres meses de nacimiento. Luego de la primera dosis, se recomienda una revacunación anual para mantener la protección.

La Federación Canófila de Puerto Rico estima que en la Isla habitan cerca de 1.4 millones de perros. Mientras que la cantidad de gatos sobrepasa el millón.