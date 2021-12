El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) anunció un evento especial de inmunización contra el COVID-19 para mujeres embarazadas, lactantes y sus familias.

El evento, que se dará en colaboración con la organización PROGyn, se llevará a cabo en el centro de vacunación en The Mall of San Juan el jueves, 30 de diciembre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

“Las personas gestantes deben seguir estas recomendaciones, vacunarse y acceder al booster. Es importante señalar que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces en las embarazadas y en sus hijos por nacer y brindan protección a los recién nacidos”, expresó el doctor Nabal Bracero, subespecialista en endocrinología reproductiva e infertilidad, presidente de PROGyn y del Capítulo de Ginecología del CMCPR, quien hizo un llamado para que todas las embarazadas completen la serie de inoculación, incluyendo la dosis de refuerzo.

Bracero, además, resaltó la recomendación de la organización PROGyn, que agrupa a los ginecólogos obstetras en la Isla y del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, al enfatizar la importancia de la vacunación en cualquier trimestre del embarazo, como una medida de protección de su salud y la del infante.

El centro pediátrico que ubica en el segundo piso y antiguo espacio de Nordstrom cuenta con 10 estaciones, un equipo de médicos, pediatras, enfermeros, paramédicos y personal de administración.

Allí se ofrecen las primeras, segundas y terceras dosis de Pfizer y Moderna, así como el refuerzo de cada una. Cada estación es privada, con espacio para un niño y dos adultos. Los padres deben firmar el consentimiento y los menores deben estar acompañados de un adulto que sea madre, padre tutor o encargado autorizado por escrito.