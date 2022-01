Los creadores del VacuPass han lanzado un nuevo producto que busca mejorar la conveniencia de sus usuarios al mostrar evidencia de su estatus de vacunación.

El nuevo producto es un brazalete inteligente, reusable y aprueba de agua que contiene el perfil del usuario de VacuPass con toda la información sobre su vacunación, incluyendo foto de perfil y si la persona tiene la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Además, luego del lanzamiento de la plataforma en junio del 2021, ahora la presentan como una guía para turistas y locales que deseen conocer sobre restaurantes, actividades y eventos en Puerto Rico. Los miembros podrán disfrutar de beneficios exclusivos en restaurantes y filas expreso en eventos.

Accediendo a vacupasspr.com, las personas podrán registrarse e ingresar toda la información sobre sus vacunas contra el COVID-19 y luego adquirir el brazalete inteligente o un Código QR. El brazalete inteligente tiene un costo de $14.98 ($9.99 el brazalete y $4.99 el Código QR con su perfil). El usuario tendrá la opción de sólo adquirir el perfil si así lo desea.

Luego de que el equipo de VacuPass apruebe su perfil, el usuario puede presionar en la pestaña de ‘What to do in Puerto Rico’, donde podrá encontrar eventos deportivos, actividades y conciertos. Los miembros tendrán la capacidad de comprar boletos y acceder el “pin location” de las mejores playas de Puerto Rico. Como también un listado de restaurantes con sus menús, localización y el beneficio que tienen en ese establecimiento por ser miembros; como cupones y descuentos.