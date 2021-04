Estudiantes y facultad de la NUC University tuvieron este viernes la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19 en el Centro Yolanda Guerrero de Guaynabo, como parte de un entusiasta evento en colaboración con la coalición provacunación VOCES.

Para los estudiantes y profesores de enfermería que han estado colaborando en estos esfuerzos de vacunación ha sido una experiencia de mucho valor pues, según comentaron, les ha dado la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y su pasión por llevar bienestar al público en general.

La recién graduada de grado asociado en enfermería, Sonia Liz Berríos, comentó que “desde un principio cuando comenzó lo del COVID estuve muy interesada en ser voluntaria en los hospitales, para desarrollarme y desarrollar mi conocimiento y capacidad como enfermera”. Sin embargo, no pudo hacerlo porque vive con su abuela, cuyo sistema “está inmunocomprometido”.

PUBLICIDAD

“Pero le doy gracias a la universidad (NUC University) que estoy aprovechando esta oportunidad”, sostuvo Berríos, poco después de administrar la vacuna a otra persona. “De verdad me siento muy afortunada, debido a National (NUC University), debido al Centro que nos ha dado la oportunidad y a los profesores y todo el staff que nos han recibido de manera amable. Nos estamos desarrollando, es un conocimiento que vamos a desarrollar y ejercer en la profesión.

VOCES elogió la aportación de los estudiantes de enfermería de la institución educativa y aseguró que “son parte esencial” en el esfuerzo de vacunación contra el COVID-19. ( David Villafane/Staff )

Y aunque se trataba de su primera experiencia vacunando, afirmó que “en la universidad me prepararon los suficientemente bien, y ahora aquí es un repaso, y me han dado la libertad de ejercerlo solita”.

La estudiante Rita Álvarez Fonseca, quien está en su último trimestre de bachillerato en enfermería y también estaba en su primera experiencia de vacunación, calificó la misma de “excelente”.

Fonseca, quien ya tiene la experiencia de laborar como enfermera práctica y asociada en un hospital, afirmó que al desatarse la pandemia, “me dio más ánimo para aprender. Estaba ansiosa por vacunar, quería pasar por esa experiencia de vacunar contra el COVID”.

“Ahora estoy terminando mi bachillerato porque, como dicen, nunca es tarde. Y aquí estoy, aprendiendo también, porque todos los días uno aprende algo”, agregó Fonseca. “Ha sido una experiencia bien buena, grata, porque todo el mundo tiene una pregunta distinta. Algunos hasta chistes hacen, pero ponen el brazo”.

Mara Calderón Santos, mentora del programa de enfermería y estudiante de maestría medicoquirúrgica, afirmó que “desde que comenzó la vacunación siempre estuve interesada en ser voluntaria. Ahora tengo la oportunidad de participar nuevamente, en un rol como ya como estudiante de maestría. Puedo mentorear a esos estudiantes y es bien satisfactorio poder dar ese servicio a la comunidad y, a la misma vez, esa línea de enseñanza a los estudiantes”.

PUBLICIDAD

Calderón Santos comentó que al entrar a estudiar “no tenía idea de que esto podría ocurrir durante este tiempo. Pero definitivamente ha sido una gran enseñanza de lo que nosotros nos exponemos día a día, pero también de lo que podemos lograr al ser expuestos a este tipo de eventos”.

“Se aprende mucho del paciente en el momento, porque uno tiene que hacerle una serie de preguntas, y también cuando uno está educándolos surgen este tipo de preguntas y tengo en ocasiones que, ok, vamos a recapitular... Realmente es una experiencia bien bonita poder brindar educación a las personas. Y no escatimamos a la hora de motivarlos y traerlos hacia acá”, aseguró Calderón Santos, agregando que estos eventos de vacunación ofrecen a los estudiantes “el privilegio de, de alguna manera, tratar a un ser humano en vivo y a todo color”.

Contagia su pasión por voluntariado

La profesora de enfermería Marla Iris Ortiz Dávila también celebró el evento y la participación voluntaria de los estudiantes en ese esfuerzo.

La enfermera de maternidad, profesora de enfermería, estudiante de doctorado y madre, fue una de las miles de personas despedidas cuando se implantó la Ley 7. Al quedar sin empleo dejó de pagar el préstamo estudiantil que tenía y, al intentar regresar a estudiar, todas las universidades que contactó le cerraron las puertas, excepto NUC University, donde actualmente ejerce como profesora.

Ortiz Dávila además de participar en este esfuerzo de vacunación, también participa de otro los fines de semana en comunidades en su pueblo de Loíza.

“Tenemos, tenemos que vacunar. Mi pueblo está rojo, cuando vamos a los contagios de COVID, mi pueblo está rojo, las escuelas no abren en mi pueblo. Pues tenemos que poner un granito de arena. ¿Cuál es mi granito de arena? Vacunar a mi pueblo. Soy una loiceña orgullosa y soy profesora de National (NUC University), y el orgullo que me ha surgido porque soy una profesional de la salud, soy enfermera. Y no tengo que cobrar, tengo que velar por la salud de mi gente”, afirmó Ortiz Dávila.

PUBLICIDAD

Ese entusiasmo se lo ha contagiado a sus estudiantes. Asegura que “están motivados. Y lo que es la labor comunitaria, la labor voluntaria, ellos están presentes, están aquí, mis estudiantes, mis compañeros”.

La doctora Daliana Rivera Rivera, vicepresidenta de operaciones de NUC University en Puerto Rico, comentó que desde octubre de 2020 han estado colaborando con VOCES, “con más de 100 estudiantes que han venido aquí a ser voluntarios, y también profesores”.

Agregó que esa participación en las actividades de vacunación masiva “le da la oportunidad a nuestros estudiantes y también al profesor de revalidar el aprendizaje que han obtenido. La realidad que la colaboración con VOCES ha sido extraordinaria, el escenario de aprendizaje mejor todavía, para que esos estudiantes revaliden su vocación de enfermería. Nosotros tenemos grados asociados, bachillerato y maestría en enfermería, y esto ayuda a que el estudiante conecte con la profesión”.

“Ellos están bien contentos porque les están dando la oportunidad de poder practicar, de poder verificar esa pasión que tienen por esta profesión que es tan impactante para nuestra comunidad y para todo el país”, añadió Rivera, asegurando que ningún estudiante se ha negado a colaborar en la vacunación, y tampoco han encontrado “ninguna situación particular” con las personas que han vacunado.

Por su parte, la principal oficial ejecutiva y fundadora de VOCES, Lilliam Rodríguez Capó, elogió la aportación de los estudiantes de enfermería de la institución educativa y aseguró que “son parte esencial” en el esfuerzo de vacunación contra el COVID-19.

“Lo que pretendemos es que despierten la pasión por la importancia de la vacunación. NUC ha sido una de las universidades que ha dicho presente desde el día uno. Aquí, desde que empezamos en febrero, los estudiantes de NUC han estado, y hoy estamos haciendo, no le queremos llamar un gran cierre, pero VOCES ha colaborado con NUC en vacunar a todos sus profesores, a todos los grupos de NUC que pudieran bajo las etapas que nos encontrábamos, así que hoy estamos terminando ese último grupo de profesores para movernos a los estudiantes”, comentó Rodríguez Capó.

PUBLICIDAD

Aclaró que la vacunación no estaba limitada a personas vinculadas a la universidad, y que simultáneamente estaban vacunando a personas de más de 65 años y personal de la cadena de alimentos, entre otros. Agregó que ya están preparándose para la apertura de la vacunación a todos los sectores de la población que llega con la nueva orden ejecutiva y recordó que “los jóvenes de 16 y 17 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer que es la única aprobada por la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicamentos) para esa población y los menores de 21 años tiene que ser acompañado por mamá o papá o algún tutor, a menos que estén emancipados o ya tengan compuesta una familia, que eso los convierte en personas adultas”.

Rodríguez Capó agregó que en el Centro Yolanda Guerrero, que han convertido en el centro de operaciones principal de VOCES, están vacunando un promedio de entre 500 y 1,000 personas diario. En la jornada de este viernes esperaban vacunar unas 650 personas, con primera y segunda dosis de Pfizer y primera dosis de Moderna.

La ejecutiva recordó que, además de las operaciones en el Centro, VOCES también hace cuatro eventos los martes, jueves y sábado a nivel de municipios, asignaciones especiales a grupos con necesidades específicas y próximamente comenzarán a atender población con limitaciones en los residenciales públicos. VOCES ha suministrado ya más de 100,000 dosis de vacunas contra el COVID-19.

Ahora que se abrirá la vacunación a toda la población en general, Rodríguez Capó llamó a que actuaran con prudencia y no hicieran más de una cita en diversos lugares, sino una sola, donde sea que tenga la oportunidad de conseguirla. Además, pidió que si tiene ya una cita, “no la dejes peder”, porque eso supone una inversión y esfuerzos de voluntarios contando con que recibirán cierta cantidad de personas.