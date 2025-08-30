LUMA Energy indicó que ha iniciado una serie de intervenciones críticas en varias áreas de la Isla con el objetivo de aumentar la resiliencia y confiabilidad de la red eléctrica.

Los trabajos incluyen la reparación de líneas eléctricas, el reemplazo de postes y la modernización de subestaciones, como parte de su mantenimiento programado.

Aunque estas interrupciones pueden generar inconvenientes temporales para los residentes de las áreas afectadas, LUMA destaca que estas mejoras son fundamentales para asegurar la estabilidad y durabilidad del sistema eléctrico a largo plazo.

“Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, señaló la empresa en un comunicado.

Zonas afectadas por trabajos de reparación y mejoras este sábado

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas: Barrio Cañabón PR-772 km 6.2 interior, sector Las Escuelas, Carr. 777 km 9.1 Escuela Inocencio Cintrón Zayas, barrio Quebradillas-Farallón, barrio Barrancas-Palmarito.

Canóvanas: Añoranzas de Cubuy.

Remoción de vegetación peligrosa

Utuado: Río Abajo, Río Arriba y sector Jobos.

Restauración y modernización de subestaciones

Guaynabo: Comunidad Amelia, Cond. Miradores de Sabana, Escuela Luis Muñoz Rivera 1 y 2, Amelia Industrial Park, Centro Mercantil, Urb. Villa Elsie, casco urbano, Escuela Rosalina C. Martínez, Res. Zenón Díaz Valcárcel, sectores Jerusalén, Sabana, Vietnam, La Puntilla, Urb. Villa Concepción 1, 2 y 3, además de las subestaciones Molinos, Panamerican Grain y Nutrímix Feed.