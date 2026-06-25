Porciones de siete municipios del sur y suroeste de la Isla fueron catalogadas este jueves en sequía severa por el Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Juana Días, Santa Isabel, Salinas y Coamo son los pueblos afectados.

Gran parte de la porción de la Isla también experimenta sería moderada (23.45% del territorio) o anómala (68.24% del territorio).

Se estima que unos 891,030 boricuas están afectados por la sequía que se experimenta y que puede ocasionar que próximamente se reporten interrupciones programadas del servicio de agua potable, según anunció ayer la gobernadora Jenniffer González.

56 Fotos El monitor de sequía de Estados Unidos identificó un aumento en el territorio que está falto de agua en Puerto Rico. De 40.94% que había la semana pasada, ahora 54.93% está "anormalmente seco" y un 5.89% tiene sequía moderada.

Bajo condiciones de sequía severa, se establece que el sector agrícola está “sufriendo. La siembra se retrasa; los ganaderos alimentan al ganado; el heno escasea. Se aplica un estricto racionamiento de agua. Los árboles y las plantas muestran signos de estrés”, según describe el Monitor de Sequía.

El resumen de las condiciones que se registran en la actualidad por la falta de lluvia detalla que “en Puerto Rico, las condiciones secas a corto plazo provocaron el desarrollo o la expansión de la sequedad (D0) y de la sequía (de D1 a D2), registrándose sequía severa a lo largo y en las proximidades de partes de la costa sur. Los efectos en las zonas de Puerto Rico afectadas por la sequía se están manifestando rápidamente y abarcan diversos sectores, entre ellos la agricultura (estrés en los cultivos) y la hidrología (racionamiento localizado de agua)”.