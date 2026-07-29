LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en cuatro municipios de Puerto Rico, como parte de iniciativas para fortalecer la red, reemplazar equipos, atender solicitudes de clientes y remover vegetación que representa un riesgo para la infraestructura eléctrica.

La empresa indicó que las labores podrían provocar interrupciones temporeras del servicio en las siguientes áreas:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo

Instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Maunabo

Barrio Matuyas Bajo

Barrio Lizas

Barrio Matuyas Alto

Sector León

Barrio Raspapelo

Barrio Sofío

Trabajos solicitados por clientes

San Juan

Calle O’Neill, en Hato Rey.

Remoción de vegetación peligrosa

Río Grande

Bahía Beach

Berwind Beach Resort

Grand Bay Beach Club

LUMA explicó que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio.

La empresa recordó que el calendario de labores está sujeto a cambios debido a condiciones del tiempo o situaciones operacionales, por lo que recomendó a los clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre los trabajos programados.