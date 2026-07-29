Varios municipios se quedarían sin luz este miércoles por trabajos de LUMA
Repararán líneas eléctricas y trabajarón para la resiliencia de los postes.
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LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en cuatro municipios de Puerto Rico, como parte de iniciativas para fortalecer la red, reemplazar equipos, atender solicitudes de clientes y remover vegetación que representa un riesgo para la infraestructura eléctrica.
La empresa indicó que las labores podrían provocar interrupciones temporeras del servicio en las siguientes áreas:
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Arecibo
- Instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Maunabo
- Barrio Matuyas Bajo
- Barrio Lizas
- Barrio Matuyas Alto
- Sector León
- Barrio Raspapelo
- Barrio Sofío
Trabajos solicitados por clientes
San Juan
- Calle O’Neill, en Hato Rey.
Remoción de vegetación peligrosa
Río Grande
- Bahía Beach
- Berwind Beach Resort
- Grand Bay Beach Club
LUMA explicó que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio.
La empresa recordó que el calendario de labores está sujeto a cambios debido a condiciones del tiempo o situaciones operacionales, por lo que recomendó a los clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre los trabajos programados.