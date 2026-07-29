LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en cuatro municipios de Puerto Rico, como parte de iniciativas para fortalecer la red, reemplazar equipos, atender solicitudes de clientes y remover vegetación que representa un riesgo para la infraestructura eléctrica.

La empresa indicó que las labores podrían provocar interrupciones temporeras del servicio en las siguientes áreas:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo

  • Instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Maunabo

  • Barrio Matuyas Bajo
  • Barrio Lizas
  • Barrio Matuyas Alto
  • Sector León
  • Barrio Raspapelo
  • Barrio Sofío

Trabajos solicitados por clientes

San Juan

  • Calle O’Neill, en Hato Rey.

Remoción de vegetación peligrosa

Río Grande

  • Bahía Beach
  • Berwind Beach Resort
  • Grand Bay Beach Club

LUMA explicó que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio.

La empresa recordó que el calendario de labores está sujeto a cambios debido a condiciones del tiempo o situaciones operacionales, por lo que recomendó a los clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre los trabajos programados.