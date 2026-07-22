LUMA Energy informó que este miércoles, 22 de julio de 2026, realizará trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras en el sistema eléctrico que impactarán sectores de varios municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen proyectos para aumentar la resiliencia de los postes, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, instalación de aparatos automatizados y trabajos solicitados por clientes.

Como parte de los trabajos para reforzar la infraestructura eléctrica, LUMA estará trabajando en:

Bayamón

Barrio Guaraguao, sector Jurutungo

Carretera PR-812, barrio Guaraguao Arriba, sector Los Oliveras

Urbanización Residencial Versalles, avenida Carbonell

Guaynabo

Urbanización Villas Prado Alto

San Juan

Galería Pacífico Shopping Mall

San Juan Towers

Carretera 844, calles Sandoval, Fidela Cruz, H. Rosas y Boria en el Capa

Condominio Monte Atenas

Monte Atenas Office Park

Urbanización Colinas de Fair View

Urbanización Valle Forestal

Urbanización Roseville

Calle O’Neill, Hato Rey (trabajo solicitado por cliente)

Guánica

Comunidad Ciénaga, sector Ensenada

Carretera 116 esquina calle 25 de Julio

85A avenida Esperanza Idrach

Vega Baja

Carretera PR-2, kilómetro 42.5, barrio Algarrobo, calle José Che López

Cayey

Plaza de Recreo

Calle Luis Muñoz Rivera

LUMA indicó que estas labores forman parte de los esfuerzos para modernizar la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema. Los trabajos podrían requerir interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas mientras se realizan las mejoras.