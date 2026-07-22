LUMA Energy informó que este miércoles, 22 de julio de 2026, realizará trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras en el sistema eléctrico que impactarán sectores de varios municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen proyectos para aumentar la resiliencia de los postes, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, instalación de aparatos automatizados y trabajos solicitados por clientes.

Como parte de los trabajos para reforzar la infraestructura eléctrica, LUMA estará trabajando en:

Bayamón

  • Barrio Guaraguao, sector Jurutungo
  • Carretera PR-812, barrio Guaraguao Arriba, sector Los Oliveras
  • Urbanización Residencial Versalles, avenida Carbonell

Guaynabo

  • Urbanización Villas Prado Alto

San Juan

  • Galería Pacífico Shopping Mall
  • San Juan Towers
  • Carretera 844, calles Sandoval, Fidela Cruz, H. Rosas y Boria en el Capa
  • Condominio Monte Atenas
  • Monte Atenas Office Park
  • Urbanización Colinas de Fair View
  • Urbanización Valle Forestal
  • Urbanización Roseville
  • Calle O’Neill, Hato Rey (trabajo solicitado por cliente)

Guánica

  • Comunidad Ciénaga, sector Ensenada
  • Carretera 116 esquina calle 25 de Julio
  • 85A avenida Esperanza Idrach

Vega Baja

  • Carretera PR-2, kilómetro 42.5, barrio Algarrobo, calle José Che López

Cayey

  • Plaza de Recreo
  • Calle Luis Muñoz Rivera

LUMA indicó que estas labores forman parte de los esfuerzos para modernizar la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema. Los trabajos podrían requerir interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas mientras se realizan las mejoras.