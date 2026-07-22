Varios municipios se quedarían sin luz este miércoles por trabajos de LUMA
Mira el listado de los pueblos impactados.
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LUMA Energy informó que este miércoles, 22 de julio de 2026, realizará trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras en el sistema eléctrico que impactarán sectores de varios municipios de Puerto Rico.
Las labores incluyen proyectos para aumentar la resiliencia de los postes, reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, instalación de aparatos automatizados y trabajos solicitados por clientes.
Como parte de los trabajos para reforzar la infraestructura eléctrica, LUMA estará trabajando en:
Bayamón
- Barrio Guaraguao, sector Jurutungo
- Carretera PR-812, barrio Guaraguao Arriba, sector Los Oliveras
- Urbanización Residencial Versalles, avenida Carbonell
Guaynabo
- Urbanización Villas Prado Alto
San Juan
- Galería Pacífico Shopping Mall
- San Juan Towers
- Carretera 844, calles Sandoval, Fidela Cruz, H. Rosas y Boria en el Capa
- Condominio Monte Atenas
- Monte Atenas Office Park
- Urbanización Colinas de Fair View
- Urbanización Valle Forestal
- Urbanización Roseville
- Calle O’Neill, Hato Rey (trabajo solicitado por cliente)
Guánica
- Comunidad Ciénaga, sector Ensenada
- Carretera 116 esquina calle 25 de Julio
- 85A avenida Esperanza Idrach
Vega Baja
- Carretera PR-2, kilómetro 42.5, barrio Algarrobo, calle José Che López
Cayey
- Plaza de Recreo
- Calle Luis Muñoz Rivera
LUMA indicó que estas labores forman parte de los esfuerzos para modernizar la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema. Los trabajos podrían requerir interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas mientras se realizan las mejoras.