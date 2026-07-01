Varios municipios sufrirán interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Las labores incluyen el reemplazo y reparación de líneas eléctricas, mantenimiento del sistema soterrado y aumento de la resiliencia de postes.
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El consorcio LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en distintas zonas de Puerto Rico, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura eléctrica, reemplazar equipos, reparar líneas y remover vegetación cercana al tendido eléctrico.
Como ocurre con este tipo de labores, los trabajos podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Bayamón
- Barrio Guaraguao Arriba
- Carretera PR-879
- Sector La Peña
- Sector Mulero
- Sector Los Ríos
- Sector El Neghada
San Sebastián
- Barrio Piedras Blancas
- Sector Reparto Urbinas
- Barrio Magos
- Quebrada Grande
Peñuelas
- Carretera PR-520
- Barrio Tallaboa Alta II
- Sector La Moca
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
San Juan
- Urbanización Las Lomas
- Calle 30 SO
- Calle 28 SO
Manatí
- Área de BASF
- Dr. Center, edificio Multiusos
Trabajos solicitados por un cliente
San Juan
- Calle O’Neill, en Hato Rey
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
San JuanLos trabajos se realizarán en las inmediaciones de:
- Restaurantes Pollo Tropical y El Hipopótamo
- FirstBank, en la avenida Muñoz Rivera
- Condominios Miramir, Puerta Real, University Court 872 y Villas del Sol
- Oficina de Asistencia Legal
- Calles Rudo Domingo, Añasco y Esteban González Marrero, en Río Piedras
Remoción de vegetación peligrosa
Corozal
- Carretera PR-568
- Barrio Negros
- Barrio Palmarito
- Barrio Maná
Caguas
- Urbanización Caguax
- Urbanización Santa Elvira
Sabana Grande
- Barrio Santana
- Sector Pueblo Norte
- Urbanización Villa Alba
- Urbanización Colinas de Villa Rosa
- Urbanización Alturas de Sabana Grande
- Carretera PR-120
LUMA recordó que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico, con el objetivo de aumentar la confiabilidad y resiliencia de la red. La empresa exhortó a los clientes en las zonas impactadas a tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones temporeras del servicio mientras se completan las labores programadas.