El consorcio LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en distintas zonas de Puerto Rico, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura eléctrica, reemplazar equipos, reparar líneas y remover vegetación cercana al tendido eléctrico.

Como ocurre con este tipo de labores, los trabajos podrían provocar interrupciones temporeras del servicio eléctrico en las áreas impactadas.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón

Barrio Guaraguao Arriba

Carretera PR-879

Sector La Peña

Sector Mulero

Sector Los Ríos

Sector El Neghada

San Sebastián

Barrio Piedras Blancas

Sector Reparto Urbinas

Barrio Magos

Quebrada Grande

Peñuelas

Carretera PR-520

Barrio Tallaboa Alta II

Sector La Moca

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan

Urbanización Las Lomas

Calle 30 SO

Calle 28 SO

Manatí

Área de BASF

Dr. Center, edificio Multiusos

Trabajos solicitados por un cliente

San Juan

Calle O’Neill, en Hato Rey

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

San JuanLos trabajos se realizarán en las inmediaciones de:

Restaurantes Pollo Tropical y El Hipopótamo

FirstBank, en la avenida Muñoz Rivera

Condominios Miramir, Puerta Real, University Court 872 y Villas del Sol

Oficina de Asistencia Legal

Calles Rudo Domingo, Añasco y Esteban González Marrero, en Río Piedras

Remoción de vegetación peligrosa

Corozal

Carretera PR-568

Barrio Negros

Barrio Palmarito

Barrio Maná

Caguas

Urbanización Caguax

Urbanización Santa Elvira

Sabana Grande

Barrio Santana

Sector Pueblo Norte

Urbanización Villa Alba

Urbanización Colinas de Villa Rosa

Urbanización Alturas de Sabana Grande

Carretera PR-120

LUMA recordó que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico, con el objetivo de aumentar la confiabilidad y resiliencia de la red. La empresa exhortó a los clientes en las zonas impactadas a tomar las medidas necesarias ante posibles interrupciones temporeras del servicio mientras se completan las labores programadas.