LUMA Energy realizará este viernes trabajos de mantenimiento y mejoras a la infraestructura eléctrica en Utuado, Juana Díaz y Yauco.

En Utuado, las labores incluirán el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en Las Palmas y Camino Candito Sala, en Paso Palma.

Mientras, en Juana Díaz y Yauco se realizarán trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes.

En Juana Díaz, las labores se llevarán a cabo en la urbanización Estancias de Juana Díaz, mientras que en Yauco se realizarán en la urbanización Colinas de Yauco.

Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y fortalecimiento de la red eléctrica que realiza LUMA Energy en distintos puntos de Puerto Rico.