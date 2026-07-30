LUMA Energy informó que este jueves llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en los municipios de Orocovis, Villalba, Yabucoa y Comerío, como parte de su plan para fortalecer la confiabilidad y resiliencia de la red.

La empresa explicó que las labores incluyen mantenimiento y modernización de subestaciones, remoción de vegetación peligrosa y reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, por lo que los clientes en las áreas impactadas podrían experimentar interrupciones temporeras del servicio.

En Orocovis, se realizarán trabajos de mantenimiento y modernización de subestaciones que afectarán los sectores El Guineo, Ala de la Piedra, Maravilla, El Cometa, Cacaos Alturita, Cacaos Hacienda, Canta Sapo, Doña Juana, La Francia, La Muela, Matrullas, Ortiga y Taita, así como la Escuela Segunda Unidad Saltos Cabras.

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En Villalba, las labores de mantenimiento y modernización de subestaciones abarcarán los barrios Borinquen, Cooperativa y Nueva; las urbanizaciones Alturas del Alba, Alturas de Villalba, Extensión Alturas de Villalba, Estancias de Valle Hermoso, Estancias del Mayoral, Extensión Estancias del Mayoral, Las Alondras, Miraflores, Monte Bello, Valle Hermoso, Villa Alba, Vista Alegre, Vista Bella y La Vega; los condominios Villalba Apartments, Estancias del Mayoral y Villalba Elderly Apartments; las comunidades Hacienda El Mayoral y Jardines de Villa Blanca; las parcelas Jagüeyes, Jagüeyes Cotorreras y Céspedes; los residenciales Efraín Suárez, Enudio Negrón, Máximino Miranda y Villalba Housing; además de los sectores Achiote, Barrio Chino, Casco Urbano, El Latón, El Semil, Hacienda Sosa, Jagüeyes Arriba, Los Bravos, Los Cabros, Quintas del Alba, Tierra Santa, Vista del Lago, El Cercao, El Chichón, El Collado, El Hoyo, El Hoyito, El Magüey, El Puente, La Gallera, La Lima, La Loma, La Planta, La Pulga, Apeaderos, Dajaos, El Limón, El Nuevo Pino, El Pino, Jovito, Jovitos y Cubones.

En Yabucoa, brigadas de LUMA removerán vegetación peligrosa en la urbanización Jaime C. Rodríguez.

Mientras, en Comerío se efectuarán trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en los barrios La Prieta y Cedrito.

LUMA indicó que estas interrupciones programadas son necesarias para continuar con el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y reducir la posibilidad de averías en el futuro. La empresa exhortó a los clientes a verificar el horario específico de los trabajos y las áreas impactadas a través de su portal oficial.