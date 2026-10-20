LUMA Energy realizará trabajos de reparación y mantenimiento de alimentadores eléctricos este martes en sectores de cinco municipios, como parte de las labores programadas en su sistema.

Los trabajos impactarán áreas de Barceloneta, Guayama, Maunabo, Río Grande y Guánica, según el itinerario divulgado por la empresa.

En Barceloneta, las labores se realizarán en el área de La Boca, en el sector de la playa.

En Guayama, los trabajos incluirán el barrio Caimital, en el sector Corazón.

Por su parte, en Maunabo se contempla una amplia lista de comunidades y sectores. Entre estos figuran la escuela Alfonso Casta Martínez; los residenciales Carmen H. Martorell y Jardines Los Almendros; y las urbanizaciones Calimano, Extensión Calimano, Extensión Villa Navarro, Los Almendros, San Pedro, Villas de Maunabo y Vista Alegre.

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También se incluyen los sectores Batey Columbia, García, La Pica, Matuyas y La Playa; las comunidades Mariani, Extensión Mariani y Calzada; el condominio Villas del Faro; las urbanizaciones Brisas de Emajaguas y Villas de Emajagua; y las parcelas Palo Seco, tanto las nuevas como las viejas.

El itinerario también contempla la escuela Calzada y la escuela Manuel Ortíz Suya.

En Río Grande, los trabajos se llevarán a cabo en el barrio Carola y las parcelas Carola, a lo largo de la carretera PR-3.

Mientras, en Guánica, las labores abarcarán el barrio Ciénega, el sector Fuig, la calle 1, la comunidad Fuig y la calle 5.

Se recomienda a los clientes de las áreas mencionadas mantenerse atentos a las actualizaciones de LUMA Energy sobre el itinerario y cualquier cambio en los trabajos programados.