LUMA Energy informó que este viernes continuará con varios trabajos de mejoras y modernización de la red eléctrica en tres municipios de Puerto Rico como parte de su programa de mantenimiento e inversión en la infraestructura del sistema.

Las labores comprenden proyectos para aumentar la resiliencia de los postes, la instalación de aparatos automatizados y la modernización de una subestación.

En Bayamón, brigadas realizarán trabajos para aumentar la resiliencia de los postes en la carretera PR-830, en el barrio Guaraguao y el sector Jurutungo. Además, se llevarán a cabo trabajos de modernización y restauración de la subestación 8967, ubicada en el área de Costco.

Mientras, en Guaynabo, las mejoras en la infraestructura de postes se desarrollarán en la urbanización Villas Prado Alto.

Por otro lado, en Arecibo, se instalarán aparatos automatizados en el barrio Carreras, específicamente en el sector Consejo y el sector Jaguar.

LUMA recordó que estos trabajos son parte de los esfuerzos para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico. Durante las labores, algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporeras del servicio en las zonas mencionadas, por lo que recomendó tomar las debidas precauciones.