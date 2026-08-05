Varios pueblos tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Reemplazarán y repararán líneas eléctricas, entre otras labores.
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LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos programados de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en los municipios de Guayama, Trujillo Alto y Guánica, como parte de las labores de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.
Los trabajos se realizarán en las siguientes zonas:
Guayama
- Carretera PR-707
- Comunidad Puerto de Jobos
Trujillo Alto
- Apartamentos Vista del Río
- Condominio Vista del Río 1
- Condominio Vista del Río 2
Guánica
- Sector Los Cheles
- Barrio Montalva
- Área de las monturas de transformadores en Guánica TC y la antena de Claro
LUMA indicó que, mientras se realizan estas labores, los clientes de las comunidades impactadas podrían experimentar interrupciones temporeras en el servicio eléctrico.
La empresa explicó que estos trabajos forman parte de su programa de mejoras para fortalecer la infraestructura eléctrica y aumentar la confiabilidad del sistema, por lo que exhortó a los residentes y comercios de las áreas afectadas a tomar las medidas necesarias mientras se completan las labores.