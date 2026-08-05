LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos programados de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en los municipios de Guayama, Trujillo Alto y Guánica, como parte de las labores de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

Los trabajos se realizarán en las siguientes zonas:

Guayama

Carretera PR-707

Comunidad Puerto de Jobos

Trujillo Alto

Apartamentos Vista del Río

Condominio Vista del Río 1

Condominio Vista del Río 2

Guánica

Sector Los Cheles

Barrio Montalva

Área de las monturas de transformadores en Guánica TC y la antena de Claro

LUMA indicó que, mientras se realizan estas labores, los clientes de las comunidades impactadas podrían experimentar interrupciones temporeras en el servicio eléctrico.

La empresa explicó que estos trabajos forman parte de su programa de mejoras para fortalecer la infraestructura eléctrica y aumentar la confiabilidad del sistema, por lo que exhortó a los residentes y comercios de las áreas afectadas a tomar las medidas necesarias mientras se completan las labores.