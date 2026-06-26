Varios pueblos tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Reemplazaránlíneas eléctricas, entre otras labores.
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LUMA Energy informó que este viernes realizará una serie de trabajos programados en distintos municipios de Puerto Rico con el propósito de fortalecer la resiliencia y confiabilidad de la red eléctrica.
La empresa indicó que estas interrupciones temporeras del servicio son necesarias para ejecutar labores de mantenimiento, reemplazo de equipos y nuevas construcciones que buscan modernizar el sistema eléctrico y reducir el riesgo de futuras averías.
Los trabajos programados son los siguientes:
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Bayamón: calles 1, 2, 3, 4 y 5, en el sector La Morenita, barrio Guaraguao, carretera PR-174.
- Jayuya: carretera PR-141, kilómetro 13.7, interior del barrio Mameyes.
- Guayanilla: comunidad Verdún.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Hatillo: desde la Cuesta del Guama hasta un tramo ubicado poco más arriba del supermercado Selectos.
Nueva construcción
- Arecibo: carretera PR-809, kilómetro 4.1, interior del barrio Anones.
LUMA recordó que, además de estos trabajos que requieren interrupciones programadas del servicio, también realiza otras mejoras que no afectan el suministro eléctrico y que forman parte del proceso de modernización de la infraestructura.
La empresa exhortó a los clientes a mantenerse informados sobre los horarios y las áreas impactadas a través de su portal de internet, donde actualiza diariamente el calendario de mejoras programadas.