LUMA Energy informó que este viernes llevará a cabo trabajos de restauración y modernización de subestaciones en Arecibo, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema.

Según la empresa, las labores impactarán diversas comunidades, urbanizaciones, residenciales y sectores del municipio mientras se realizan las mejoras programadas.

Entre las áreas incluidas en los trabajos se encuentran:

Residencial Antonio Márquez Arbona

Urbanización Extensión San Lorenzo

Urbanización Ocean View

Urbanización Regional

Urbanización Martell

Urbanización Reparto Márquez

Urbanización San Lorenzo

Comunidad Buenos Aires

Comunidad Rodríguez Olmo

Residencial Extensión Manuel Zeno Gandía

Sector Casco Urbano

Comunidad Navas

Comunidad Parcelas Nuevas

Comunidad Víctor Rojas 1

Comunidad Víctor Rojas 2

Condominio Vistas del Mar Elderly (Égida)

Residencial Ramón Marín

Residencial Trina Padilla de Sanz

Sector Barrancas

Sector Cuchi 1

Sector Cunetas

Sector El Tres

Sector Los Mora

Urbanización Alturas del Paraíso

Urbanización Jardines de Hato Arriba

Urbanización Los Aires Serenos

Urbanización Los Corozos

Urbanización Los Mirasoles

Urbanización Mirador de Arecibo

Urbanización Paseos del Prado

Urbanización Reparto Colina Verde

Urbanización Valle Colinas

Urbanización Villa del Sol

Urbanización Villa Serena

Urbanización Hacienda Toledo

LUMA indicó que estos trabajos forman parte de su plan de mejoras a la red eléctrica, con el objetivo de aumentar la resiliencia del sistema y ofrecer un servicio más estable a los clientes.

La empresa exhortó a los residentes de las zonas impactadas a mantenerse atentos a sus canales oficiales para cualquier actualización relacionada con las labores programadas.