Varios sectores se quedarían sin luz este viernes por trabajos de LUMA
Se realizarán labores en subestación.
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LUMA Energy informó que este viernes llevará a cabo trabajos de restauración y modernización de subestaciones en Arecibo, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema.
Según la empresa, las labores impactarán diversas comunidades, urbanizaciones, residenciales y sectores del municipio mientras se realizan las mejoras programadas.
Entre las áreas incluidas en los trabajos se encuentran:
- Residencial Antonio Márquez Arbona
- Urbanización Extensión San Lorenzo
- Urbanización Ocean View
- Urbanización Regional
- Urbanización Martell
- Urbanización Reparto Márquez
- Urbanización San Lorenzo
- Comunidad Buenos Aires
- Comunidad Rodríguez Olmo
- Residencial Extensión Manuel Zeno Gandía
- Sector Casco Urbano
- Comunidad Navas
- Comunidad Parcelas Nuevas
- Comunidad Víctor Rojas 1
- Comunidad Víctor Rojas 2
- Condominio Vistas del Mar Elderly (Égida)
- Residencial Ramón Marín
- Residencial Trina Padilla de Sanz
- Sector Barrancas
- Sector Cuchi 1
- Sector Cunetas
- Sector El Tres
- Sector Los Mora
- Urbanización Alturas del Paraíso
- Urbanización Jardines de Hato Arriba
- Urbanización Los Aires Serenos
- Urbanización Los Corozos
- Urbanización Los Mirasoles
- Urbanización Mirador de Arecibo
- Urbanización Paseos del Prado
- Urbanización Reparto Colina Verde
- Urbanización Valle Colinas
- Urbanización Villa del Sol
- Urbanización Villa Serena
- Urbanización Hacienda Toledo
LUMA indicó que estos trabajos forman parte de su plan de mejoras a la red eléctrica, con el objetivo de aumentar la resiliencia del sistema y ofrecer un servicio más estable a los clientes.
La empresa exhortó a los residentes de las zonas impactadas a mantenerse atentos a sus canales oficiales para cualquier actualización relacionada con las labores programadas.