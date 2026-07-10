LUMA Energy informó que este viernes llevará a cabo trabajos de restauración y modernización de subestaciones en Arecibo, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema.

Según la empresa, las labores impactarán diversas comunidades, urbanizaciones, residenciales y sectores del municipio mientras se realizan las mejoras programadas.

Entre las áreas incluidas en los trabajos se encuentran:

  • Residencial Antonio Márquez Arbona
  • Urbanización Extensión San Lorenzo
  • Urbanización Ocean View
  • Urbanización Regional
  • Urbanización Martell
  • Urbanización Reparto Márquez
  • Urbanización San Lorenzo
  • Comunidad Buenos Aires
  • Comunidad Rodríguez Olmo
  • Residencial Extensión Manuel Zeno Gandía
  • Sector Casco Urbano
  • Comunidad Navas
  • Comunidad Parcelas Nuevas
  • Comunidad Víctor Rojas 1
  • Comunidad Víctor Rojas 2
  • Condominio Vistas del Mar Elderly (Égida)
  • Residencial Ramón Marín
  • Residencial Trina Padilla de Sanz
  • Sector Barrancas
  • Sector Cuchi 1
  • Sector Cunetas
  • Sector El Tres
  • Sector Los Mora
  • Urbanización Alturas del Paraíso
  • Urbanización Jardines de Hato Arriba
  • Urbanización Los Aires Serenos
  • Urbanización Los Corozos
  • Urbanización Los Mirasoles
  • Urbanización Mirador de Arecibo
  • Urbanización Paseos del Prado
  • Urbanización Reparto Colina Verde
  • Urbanización Valle Colinas
  • Urbanización Villa del Sol
  • Urbanización Villa Serena
  • Urbanización Hacienda Toledo

LUMA indicó que estos trabajos forman parte de su plan de mejoras a la red eléctrica, con el objetivo de aumentar la resiliencia del sistema y ofrecer un servicio más estable a los clientes.

La empresa exhortó a los residentes de las zonas impactadas a mantenerse atentos a sus canales oficiales para cualquier actualización relacionada con las labores programadas.