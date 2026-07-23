LUMA Energy informó que este jueves llevará a cabo trabajos de remoción de vegetación peligrosa en el municipio de Sabana Grande como parte de las labores de mantenimiento preventivo para proteger la infraestructura eléctrica y reducir el riesgo de interrupciones en el servicio.

Las brigadas trabajarán en las siguientes áreas:

Barrio Santana

Sector Pueblo Norte

Urbanización Villa Alba

Urbanización Colinas de Villa Rosa

Urbanización Alturas de Sabana Grande

Carretera PR-120

LUMA indicó que estos trabajos forman parte de su programa de mantenimiento de la red eléctrica y podrían requerir interrupciones temporeras del servicio mientras las brigadas completan las labores de forma segura.

La empresa recomienda a los residentes de las zonas impactadas mantenerse atentos a las actualizaciones sobre los trabajos programados y tomar las medidas necesarias en caso de interrupciones temporeras del servicio.