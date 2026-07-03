Varios sectores se quedarían sin luz por trabajos de LUMA
Estarán realizando labores para aumentar la resiliencia de los postes.
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LUMA Energy informó que este viernes llevará a cabo trabajos programados en el municipio de Bayamón como parte de su plan para fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico y aumentar la resiliencia de los postes.
Las labores se concentrarán en las siguientes zonas:
- Barrio Guaraguao Arriba
- Carretera PR-879, sector La Peña
- Sector Mulero
- Sector Los Ríos
- Sector El Neghada
El consorcio indicó que estos trabajos forman parte de las mejoras que realiza para fortalecer la red eléctrica y hacerla más resistente ante eventos atmosféricos y otras emergencias.
Como ocurre con este tipo de proyectos, las labores podrían requerir interrupciones temporeras del servicio eléctrico mientras se completan los trabajos, por lo que LUMA recomendó a los residentes y comerciantes de las áreas impactadas tomar las medidas necesarias.