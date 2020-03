Vecinos del barrio Arenas en Guánica abrazon, una vez más, la autogestión, pero esta vez con la firma de un acuerdo con el Laboratorio Clínico Toledo para proveer las pruebas de coronavirus o COVID-19 a la comunidad.

Precisamamente, desde la emergencia provocada por los sismos, la comunidad desarrolló varias iniciativas con las entidades Vamos Puerto Rico, Nueva Escuela y Fundación Comunitaria para ayudar con la entrega de suministros, visitas a encamados, atención médica y asistencia de salud sicoemocional. Ahora, se dispone a proveerle ayuda a los vecinos que presenten los síntomas de COVID-19, así como a sus familiares.

Fomaron la Red Comunitaria de Respuesta a la que se unió un grupo de salubristas y educadores en salud para atender esta nueva emergencia. Y, como parte del acuerdo firmado ayer con el laboratorio, la enfermera graduada retirada Liliam Rivera y la doctora generalista Yadira Vázquez atenderán a las personas que presenten los síntomas del coronavirus, entre ellos, fiebre, tos seca y dificultad para respirar.

PUBLICIDAD

“Decidimos ponernos a hacer algo con esto porque sabíamos que había una crisis a nivel mundial grave que el estado en Puerto Rico no ha respondido adecuadamente a emergencias recientes y que, ante esa emergencia, sabíamos que no iba a poder tener una respuesta articulada por falta de capacidad y por falta de voluntad también en algunas instancias, pues nos autogestionamos”, indicó Luis Omar García Mercado, líder comunitario del barrio Arenas.

“Cuando el periodo de los temblores nos dimos cuenta, como nos dimos cuenta en María también, de que si no lo hacíamos por nosotros mismos, pues nadie lo iba a hacer, que el estado no iba a velar por nosotros como no lo ha hecho en emergencias recientes y que, si no lo hacíamos por nosotros mismos, nos quedábamos a la suerte del azar y del destino de lo que nos pudiera pasar. También lo hacemos como una medida de justicia económica porque al inicio de todo esto las pruebas no estaban disponibles si no las podías pagar”, dijo.

Las entidades Vamos Puerto Rico y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) ayudarán a costear las pruebas. Para ello la Red Comunitaria contará con unos $5,000, pero podría ampliarse según se dé la necesidad. Según García Mercado, se estima que se puedan hacer unas 100 pruebas.

Por la escasez de reactivos, la pruebas se le estarán realizando a personas que presenten la sintomatología.

Para el muestreo establecieron un flujograma donde la enfermera graduada antenderá vía telefónica al paciente y le hará el debido cernimiento en consulta con la doctora Vázquez para decidir si la persona cumple con los criterios para la prueba. La doctora sería quien ordene la prueba y luego el personal del Laboratorio Clínico Toledo llegará hasta el hogar para realizarla.

PUBLICIDAD

De igual manera, la doctora, quien trabaja de manera voluntaria, atiende pacientes con otras condiciones.

“Hasta el momento no habido ningún caso sospechoso, sí hay algunas personas que se han consultado por teléfono. La persona que presente síntomas en un hogar, la doctora plantea que se le debe hacer la prueba a todo el entorno familiar de esa persona también; si esa persona diera positivo”, dijo García Mercado.

Por otra parte, aquellas personas que pertenezcan a las poblaciones de riesgo por tener condiciones críticas de salud, la Red ayudará para que no se expongan al salir a comprar ya sea medicamentos o sus alimentos.

También impactarán con orientaciones a los colmados, panaderías y las gasolineras cercanas al barrio que son frecuentadas por los vecinos para evitar que se conviertan en focos de infección.

“Vamos a tener unas orientaciones a los comerciantes, todo esto por teléfono. Estamos viendo cómo compramos termómetros porque queremos que la gente se esté monitoreando la temperatura todo el tiempo”, dijo.

Con las iniciativas García Mercado entiende que unas 700 personas serán impactadas en la comunidad. Al momento tienen como objetivo extender las ayudas al barrio La Luna, uno de los lugares más afectados por los terremotos, y al barrio La Laguna.

Las personas de la comunidad que tengan los síntomas se pueden comunicar con Rivera al 939-224-5759.