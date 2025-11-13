Como un regalo al pueblo, el municipio de Vega Alta celebrará a partir del viernes el Primer Festival del Coquito Navideño en la plaza de recreo Gilberto Concepción de Gracia de ese municipio, como un anticipo de la época festiva.

Música, comida, concursos, decoraciones y hasta una pista de hielo, serán parte de las atracciones que el municipio ha preparado con motivo del evento, detalló la alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, en un comunicado. “Este año vimos la oportunidad de honrar al coquito como bebida autóctona, y a las manos artesanales que lo han confeccionado por toda una vida. Y antes del baile, la música típica o la comida tradicional que acompaña las navidades, qué mejor que brindar con el coquito, por los mejores deseos de paz y alegría para nuestra gente”, abundó Vega Pagán.

PUBLICIDAD

El evento, que contará con un certamen para elegir el mejor coquito navideño, será dedicado a la chef Carmen Concepción. Habrá premios en metálico de $500, $300 y $150, para los ganadores del concurso, que serán seleccionados por un jurado el domingo a las 4:00 pm. La Compañía de Turismo y su marca “Voy Turisteando”, son auspiciadores del evento.

La celebración comienza el viernes con la presentación de los Cantores de San Juan, Grupo Ryico y Moncho Rivera. El sábado sube a escena San Juan Havana, Tributo a Ednita Nazario y Arnaldo el más querido.

El domingo amenizarán la velada la orquesta del maestro Pedro Knight, Pico a Pico con Cano Nevárez, Julio César Sanabria, y el Homenaje a Héctor Lavoe y Celia Cruz, a cargo de Rafy Santana y América Quesada, mientras que la clausura del evento estará a cargo de Toño Rosario y su orquesta.

Los asistentes tendrán la oportunidad de patinar en “hielo” durante todo el fin de semana, libre de costo y también se habilitará el estacionamiento del Centro de Gobierno para uso del público.

“Les invitamos a participar en esta deliciosa y festiva ocasión que se llevará a cabo en nuestra Plaza de Recreo, como parte de la revitalización económica del casco urbano. Podrán disfrutar de sabores únicos, música navideña, actividades para toda la familia y mucho más”, manifestó la Ejecutiva municipal.