Por tercera ocasión la Playa Puerto Nuevo de Vega Baja revalidó en la clasificación internacional Blue Flag, gracias a la disciplina y cumplimiento del Municipio durante los pasados años, a pesar de las dificultades.

“La Playa es administrada por el Municipio de Vega Baja desde los años 90, y es un ejemplo de cómo los municipios sabemos administrar nuestros recursos de una manera eficiente, hecho que es reconocido por una entidad independiente”, destacó el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

La Fundación para la Educación Ambiental (FEE) es la entidad que otorga la distinción a las playas, puertos y embarcaciones que cumplen estrictos criterios de legalidad, sanidad, limpieza, seguridad e información y gestión ambiental. “Hoy día, hay 4,271 playas, marinas, operadores turísticos y embarcaciones en 49 países del mundo que están certificadas como Bandera Azul. Hoy reafirmamos que Vega Baja ofrece al turista local y extranjero unas facilidades de calidad mundial”, añadió el Alcalde.

Cruz Molina añadió que el Municipio realizó una inversión original aproximada de $250,000 para transformar dichos espacios públicos en lugares con prácticas amigables con el ambiente. El Municipio de Vega Baja ha sido tan cuidadoso con la protección de su playa que incluso ha instalado colilleros en varias zonas, con el propósito de colectar en un recipiente todos los residuos de cigarros y cigarrillos que generan los visitantes.

“Con las limitaciones de la pandemia, hemos instruido a nuestro personal a ser bien disciplinados con la aplicación de las medidas de salubridad”, añadió el Alcalde. Las facilidades están disponibles de miércoles a domingo de 7:00 am a 5:00 pm, con servicio de la Policía Municipal, salvavidas, paramédicos y la Oficina de Manejo de Emergencias de 9:00 am a 5:00 pm.

Por razones de seguridad, no se permiten botellas o envases de cristal o de arpones de pesca. De la misma manera, no se permite la presencia de mascotas, con excepción de los perros guía de visitantes no videntes. Con el propósito de mantener la calidad del agua, el consumo de alimentos y bebidas está permitido en la zona de playa, pero no el agua.