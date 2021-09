Desde hace una semana el Cuerpo de Bomberos y el Municipio de Vieques están combatiendo un incendio en el área del vertedero de la Isla Nena, el cual alegan fue ocasionado por una persona.

A pesar de que se han realizado múltiples esfuerzos, y que en algún momento parecieron haber extinguido el siniestro, las llamas no quieren ceder y ya las comunidades viequenses se están viendo afectadas porque el viento arrastra el humo hacia zonas pobladas.

Hoy las clases en las escuelas de la Isla Nena tuvieron que ser suspendidas debido al humo que se ha acumulado en la zona.

Para Yahaira Meléndez Sánchez, residente de Vieques y quien es maestra de la Escuela Intermedia 20 de septiembre de 1988, esta es una verdadera emergencia y entiende que ya es hora de que a la isla municipio llegue ayuda, ya que llevan días viéndose afectados por el humo.

“Está bien fuerte esto. Hoy se tuvo que despachar a todos los estudiantes. Cuando llegué a mi salón el humo estaba encapsulado en casi todos los salones de la segunda planta. El humo estaba intenso y llega hasta el sur de Vieques. Se había logrado extinguir, pero resurgió subterráneo y ahora no logran extinguirlo. Hay muchas personas que se están quejando de que el alcalde no ha pedido ayuda. No sé si la ha pedido o no, pero se necesita ayuda de verdad. Los bomberos aquí en Vieques llevan una semana y dos días tratando de apagar ese fuego”, dijo Meléndez.

Según la viequense, muchos residentes están llegando hasta el CDT para recibir tratamiento, ya que su salud se está viendo afectada. “Mucha gente está yendo a refugio, ˈel supuesto CDTʾ, con ataques de asma, alergias, ojos irritados, garganta irritada. Yo estoy a punto de ir porque no conseguí una máquina de terapia y orita no podía respirar con dos mascarillas, era demasiado. Estamos inhalando ese humo y no solamente es material vegetativo, ahí hay metales, hay aceite prácticamente se está quemando todo el vertedero”, dijo preocupada la maestra.

Por su parte, el vicealcalde de Vieques, Adolfo Rosa, afirmó que llevan siete días batallando con este incendio y confirmó que han confrontado dificultades en el proceso, debido a la zona donde se originó el siniestro.

“Llevamos ya prácticamente una semana combatiendo el incendio. Aparentemente una persona provocó este incendio en el área del material vegetativo y es como un tipo de hoguera y se ha ido hacia adentro. Ya los bomberos en días pasados habían prácticamente controlado toda la situación, pero aparentemente subterráneo el (fuego) sigue prendido y salió por otro lado”, explicó Rosa, quien afirmó que los bomberos de Vieques acaban de graduarse de la academia y están pasando literalmente la prueba de fuego con este siniestro, ya que llevan una semana en turnos rotativos de cuatro bomberos cada turno.

Según el funcionario municipal, en un momento dado el fuego se extinguió, pero luego resurgió en otra zona y las labores se han complicado por el tipo de material donde se originó el fuego y porque han confrontado problemas con las excavadoras que ayudan a remover los escombros.

No obstante, Rosa afirmó que el alcalde, José “Junito” Corcino gestionó con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la agencia les hará llegar en algún momento del día de hoy (martes) una excavadora para poder continuar con las labores de emergencia, las cuales espera que puedan culminar dentro de aproximadamente cuatro días.

“Teníamos dos excavadoras que nos estaban ayudado removiendo los escombros y, a su vez, Bomberos nos estaba tirando agua, pero una de ellas se nos dañó y hoy viene otra del Departamento de Recursos Naturales que el alcalde en el día de ayer hizo las gestiones y llega hoy para ver si podemos extinguirlo de una buena vez. Las dos (excavadoras) nos habían dado problemas, una se reparó y se está trabajando con la otra para ponerla a funcionar también”, indicó el vicealcalde.

Rosa dijo que el municipio y los Bomberos están haciendo todo lo que está en sus manos para poder terminar con el siniestro y dicen estar preocupados porque la salud de las personas ya ha comenzado a deteriorarse.

“El vertedero está localizado más al este de lo que es la población, los vientos regularmente soplan del este y entonces ese humo, cuando cambia la brisa viene directo hacia el área de la población y afecta bastante a las personas que son asmáticas y demás condiciones, son las personas que más se están viendo afectadas”, concluyó el vicealcalde.