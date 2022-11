A pocos días de la conmemoración del Día del Veterano, líderes de las organizaciones que representan a los veteranos en Puerto Rico hicieron un llamado a que se reconozca la crítica situación de salud mental con la que viven y la necesidad de que se hagan disponibles los servicios para atenderla.

Representantes de la Legión Americana, Vietnam Veterans of America, Paralized Veterans of America y Blind Veterans of America reunieron a sus miembros para denunciar los intentos de una institución hospitalaria por paralizar la construcción de una clínica que les ofrecería servicios de salud mental.

“Al menos 22 veteranos en promedio se suicidan cada día en Estados Unidos, según las cifras del Departamento de Asuntos del Veterano. Otros estudios apuntan a que esa cifra podría ser más alta. Eso evidencia de manera trágica la importancia crítica de atender la salud mental de los veteranos. En Puerto Rico tenemos una necesidad urgente porque actualmente los veteranos tienen que viajar a Estados Unidos a recibir esos servicios. Desafortunadamente, la Junta de Síndicos del Hospital Auxilio Mutuo continúa tratando de detener el desarrollo de esta clínica sin justificación”, señaló mediante comunicación escrita Jorge Pedroza, presidente de Vietnam Veterans of America.

PUBLICIDAD

Se refiere a la construcción del VA Domiciliary Program and Psychosocial Outpatient Center, un proyecto que se construye en Hato Rey para ser administrado por el Departamento de Asuntos del Veterano. La clínica ofrecerá servicios enfocados en ayudar a los veteranos a reintegrarse a la vida civil una vez culminan el servicio activo. Se estima que sirva a una población de 23 mil veteranos.

Este proyecto ha enfrentado oposición por parte del Hospital Auxilio Mutuo, entidad que ha alegado que las instalaciones tendrán las funciones de una institución de reclusión mental. A principios de este año, el Auxilio Mutuo acudió al tribunal solicitando detener el desarrollo del proyecto. El Tribunal de Primera Instancia autorizó continuar la construcción indicando en su resolución que los permisos obtenidos para el desarrollo estaban en orden, y que no había fundamento para detener la obra.

No conforme con la decisión, la Junta de Síndicos del Hospital Auxilio Mutuo fue al Tribunal de Apelaciones. El 30 de junio de 2022, ese foro emitió una determinación en la que concluyó que el proyecto cumple con todos los aspectos del Reglamento Conjunto de Permisos de 2010 y del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan de 2003. El foro judicial determinó que se puede desarrollar el proyecto en la zona donde se construye, y que de la evidencia no se desprende que su propósito sea la reclusión de pacientes de salud mental, como alegó el Hospital Auxilio Mutuo. La sentencia establece que el Hospital Auxilio Mutuo no tiene fundamento legal para reclamar que se verá afectado por la construcción de este centro.

PUBLICIDAD

En respuesta, la Junta de Síndicos del hospital acudió al Tribunal Supremo solicitando que se revierta la decisión del Tribunal Apelativo y que se detenga la construcción. Se espera todavía por la determinación del máximo foro judicial al respecto.

“El Hospital Auxilio Mutuo se empeña en querer paralizar esta obra, que nos dará acceso a servicios que por años los veteranos hemos estado reclamando. Su insistencia en equiparar los servicios que ofrecerá la clínica a los de un manicomio, y sus repetidos intentos por detener esta construcción denotan menosprecio por los veteranos y desconocimiento acerca de la importancia de atender la salud mental sin prejuicios. Reclamamos al Hospital Auxilio Mutuo que pare de tratar de obstaculizar esta clínica que en nada interfiere con sus operaciones. Somos miles de veteranos que la necesitamos”, indicó por su parte Carmen Rosario, Vice Commander de la Legión Americana, Departamento de Puerto Rico.

Las instalaciones del VA Domiciliary Program and Psychosocial Outpatient Center, estarán dirigidas a ofrecer servicios en dos componentes. Tendrá un programa de tratamiento y rehabilitación residencial de salud con espacio para 40 camas, en que se atenderán veteranos que necesitan ayuda para adaptarse a vivir una vida independiente. El segundo componente es un centro de rehabilitación y recuperación psicosocial en el que se ofrecerán servicios de ayuda psicológica, terapias ocupacionales, readiestramiento para integrarse a la vida laboral, nutrición, entre otros. El proyecto quedaría localizado en un predio que ubica en la Avenida Muñoz Rivera, esquina marginal Expreso Jesús T. Piñero en Hato Rey. La construcción comenzó el pasado 14 de julio de 2021 y se proyecta que esté completada en el mes de marzo de 2023.