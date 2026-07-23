Vía Libre por el puente atirantado de Naranjito, una iniciativa comunitaria que durante el último año ha promovido la actividad física, la sana convivencia y el bienestar de cientos de personas, celebra esta semana su primer aniversario.

La celebración se llevará a cabo este domingo, 26 de julio de 2026, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., en el mencionado lugar, donde los asistentes podrán correr, caminar o recorrer la ruta en bicicleta mientras disfrutan de música, animación, sorpresas y premios. Como parte de la programación, se realizará un fogueo de 5 millas abierto a participantes de todos los niveles.

“La Vía Libre es el resultado de una alianza que demuestra todo lo que podemos lograr cuando el gobierno municipal, los profesionales de la salud, los voluntarios y la comunidad trabajan con un mismo propósito. Durante este primer año hemos convertido el puente atirantado en un espacio seguro donde las familias pueden compartir, ejercitarse y fortalecer el sentido de pertenencia hacia Naranjito. Continuaremos respaldando iniciativas como esta porque invertir en la salud, el deporte y la calidad de vida de nuestra gente siempre será una prioridad para nuestra administración”, expresó el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres.

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La iniciativa Vía Libre surge de una colaboración entre el Municipio de Naranjito y un grupo de voluntarios liderados por la quiropráctica Dra. Amanda L. Narváez, con el propósito de crear un espacio seguro que fomente el movimiento como herramienta para la salud, la prevención y el bienestar de personas de todas las edades.

“La Vía Libre nació con el propósito de crear un espacio donde la comunidad pueda redescubrir el movimiento como una herramienta de salud, bienestar y prevención. Desde una visión quiropráctica, el cuerpo está diseñado para moverse, y cuando promovemos la actividad física en un ambiente seguro, fomentamos una mejor calidad de vida para personas de todas las edades”, expresó la Dra. Narváez. Añadió que la salud también se fortalece mediante la educación, la prevención y el acceso a oportunidades que inspiren a las personas a caminar, correr, compartir en familia y adoptar hábitos saludables.

Durante este primer año, la Vía Libre se ha consolidado como un espacio inclusivo para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y atletas, promoviendo estilos de vida activos, el cuidado de la salud física y mental, así como el fortalecimiento del sentido de comunidad y el apoyo al comercio local. La iniciativa busca continuar inspirando a más ciudadanos a incorporar la actividad física como parte de su rutina diaria y a reconocer la importancia del movimiento para una mejor calidad de vida.