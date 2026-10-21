Los meses de noviembre, diciembre y enero son los que registran el mayor tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Las estadísticas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) registran que nueve de los 10 días con mayor actividad de pasajeros, de hecho, ocurren en diciembre y enero.

La proyección estipulada por la empresa a cargo del aeropuerto, Aerostar Airport Holdings, es que en noviembre viajen entre 1 y 1.1 millones de pasajeros, mientras para diciembre y enero se auguran 1.2 millones de pasajeros en cada uno de los meses, dijo el presidente de la empresa, Jorge Hernández.

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Para evitar filas, malos ratos y hacerle perder el tiempo a los demás en el punto de cotejo de TSA, debes tener en cuenta estas recomendaciones:

Empacar con la seguridad en mente – Revisa el equipaje de mano antes de llegar al aeropuerto para confirmar que no contenga artículos prohibidos. Si se detecta un artículo prohibido en el punto de control, principalmente armas y drogas, los oficiales de TSA podrían tener que inspeccionar la maleta, lo que puede retrasar el proceso de inspección tanto para el viajero como para otros pasajeros. Revisar los bolsillos antes del punto de control - Antes de entrar al área de inspección, retirar de los bolsillos artículos personales, como carteras, teléfonos, llaves y monedas, y colocarlos dentro del equipaje de mano en lugar de depositarlos en una bandeja. Esta práctica ayuda a evitar que las pertenencias queden olvidadas. ¿Llevas una botella de agua? Debes deshacerte del agua antes de llegar a la inspección. Según TSA, los viajeros pueden llevar una botella de agua vacía a través del punto de control y llenarla después de completar el proceso de inspección. Comestibles – Hay controles de los alimentos que puedes llevar en el equipaje de mano y en la maleta documentada o pagada.

Conoce la regla de los líquidos:

La TSA define como líquidos los productos que se pueden verter, untar, derramar o bombear. Los envases de líquidos, geles y aerosoles que se lleven en el equipaje de mano deben tener una capacidad de 3.4 onzas (100 mililitros) o menos. Los envases de mayor capacidad deben empacarse en el equipaje documentado o facturado.

Conoce la regla de los comestibles:

Sólidos (pan, galletas, emparedados, frutas enteras, dulces): Permitidos sin límite de cantidad en el equipaje de mano y en el documentado. Líquidos, geles y cremas (sopas, yogur, mermeladas, salsas, miel): En el equipaje de mano deben cumplir con la regla de 3.4 onzas (100 mililitros) o menos y estar dentro de una bolsa transparente (ziplock). En el equipaje documentado pueden ir sin límite de volumen. Comida congelada o con hielo: Los bloques de hielo o geles refrigerantes deben estar completamente congelados al pasar por la inspección de la TSA; si están derretidos o tienen líquido en el fondo, no se permiten en la mano, pero sí en la maleta documentada. Pasteles - El Departamento de Agricultura federal prohíbe el ingreso o transporte de productos con carne de cerdo desde Puerto Rico para evitar la propagación de enfermedades porcinas, como la peste porcina africana. Debido a que no se puede precisar qué carne tiene cada pastel, permanece la prohibición de transportarlos tanto en equipaje de mano como en la maleta documentada. Transportarlos puede conllevar multas. Coquito – Si quiere transportar una botella en su bolso de mano, debe cumplir la regla de las 3.4 onzas y estar en una bolsa transparente. Una botella de mayor tamaño debe llevarla en la maleta documentada. La carne, la leche, los huevos, las aves de corral y sus productos, incluidos los productos hechos con estos materiales, tienen prohibida o restringida la entrada a los Estados Unidos. Está prohibido el traslado de carne de cerdo. Frutas y verduras - Los viajeros pueden comprobar la admisibilidad general de frutas y verduras consultando el sitio web Don’t Pack A Pest (No Empaque Una Plaga). Todas las frutas y verduras están sujetas a inspección. Las frutas y verduras frescas deben estar limpias y se pueden prohibir si tienen insectos o enfermedades.

Lo que puedes y no puedes llevar en el equipaje de mano (cabina)

Líquidos, geles y aerosoles: Permitidos solo en envases de 3.4 onzas o menos, todos dentro de una bolsa plástica transparente de un cuarto de galón. Electrónicos: Teléfonos, laptops, tabletas y baterías externas (power banks de menos de 100Wh) van en la mano; las baterías de litio de repuesto no se permiten en el equipaje documentado. Sábanas y almohadas pequeñas. Comida y polvos: Aperitivos sólidos están permitidos; los que son muy cremosos (como mantequilla de maní o salsas) siguen la regla de los 100 mililitros o 3.4 onzas. Infantes: Comida y leche para infantes están permitidos, aun cuando no cumplan con la regla de las 3.4 onzas. Objetos prohibidos: Armas de fuego, réplicas, objetos punzantes (tijeras grandes, cuchillos), herramientas de más de 17 centímetros (siete pulgadas), explosivos y gases de defensa personal (como gas pimienta). Bates, bastones (billy clubs) u otros objetos que puedan ser utilizados como armas. Bebidas alcohólicas: Las botellas pequeñas que se lleven en el equipaje de mano deben caber cómodamente dentro de una única bolsa de un cuarto de galón (aproximadamente 1 litro) de capacidad. Medicamentos – A las gotas de ojos les aplica la regla de las 3.4 onzas. Cannabis medicinal – bajo reglas especiales.

Lo que puedes llevar en el equipaje documentado:

Líquidos grandes: Envases de champú, perfumes o bebidas mayores a 3.4 onzas o 100 mililitros. Armas de fuego y municiones: Solo si van descargadas, dentro de un estuche rígido con llave y debes declararlas obligatoriamente ante la aerolínea al documentar. Objetos punzantes grandes: Cuchillos, tijeras grandes o artículos deportivos que no se permiten en cabina, como los bates y dardos. Artículos prohibidos: Explosivos, fuegos artificiales, químicos tóxicos, combustibles y baterías de litio sueltas. Insecticidas: Bajo instrucciones especiales. Bebidas alcohólicas: En el equipaje facturado, las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 24%, pero que no excedan el 70% están limitadas a cinco litros (1.3 galones) por pasajero y deben presentarse en su envase comercial original sin abrir. Las bebidas alcohólicas con una graduación del 24% o menos no están sujetas a limitaciones en el equipaje facturado. Medicamentos. Cannabis medicinal – bajo reglas especiales.

Fuente: TSA y Departamento de Agricultura federal.