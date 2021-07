Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) ubican a Puerto Rico en el nivel moderado de COVID-19 (nivel 2) en los avisos de viaje que publica en su página web.

Anteriormente, la agencia federal tenía a la isla en el nivel máximo de alerta (nivel 4), por lo que no recomendaba viajar a Puerto Rico.

En el nivel 2, los CDC aconsejan procurar “tener la vacuna completa antes de viajar”.

“Los viajeros que no están vacunados y que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 deberían evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios a este destino. Si debe viajar y tiene dudas, consulte a su médico”, recomiendan los CDC bajo el nivel 2 para las personas que no tengan la vacuna.

“Los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en Puerto Rico, incluido el uso de máscaras y el distanciamiento social”, señalan los CDC.

Actualmente, a los pasajeros que llegan en vuelos domésticos al aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina, se les requiere presentar evidencia de vacunación contra el coronavirus o un resultado negativo de una prueba. Por disposición federal, el uso de mascarillas es requerido en los aviones y aeropuertos de todo Estados Unidos.