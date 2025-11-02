El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que este domingo se esperan condiciones del tiempo más estables en Puerto Rico, luego de las lluvias que afectaron gran parte de la isla durante la jornada del sábado.

Según el informe diario de la agencia, una masa de aire seco se desplazará sobre la región, lo que reducirá significativamente la cantidad de aguaceros. Aun así, no se descartan lluvias aisladas.

Además, se prevén vientos moderados a fuertes, en particular sobre las zonas costeras y áreas elevadas.

[NOV 2] Happy Sunday! More stable conditions are expected today. | Se esperan condiciones más estables hoy.



En cuanto a las condiciones marítimas, se mantienen peligrosas para embarcaciones pequeñas, con olas que podrían alcanzar los 7 pies o más en las aguas del Atlántico, el Caribe occidental y el Pasaje de la Mona. El SNM advirtió que las embarcaciones menores deben extremar precauciones en el resto de las aguas locales.