La isla municipio de Vieques esta mañana amaneció sin suministro de gasolina debido a problemas en la transportación de carga de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), esto luego de que el remolcador de la barcaza Marilyn H. confrontara desperfectos mecánicos.

Esta escasez de combustible, sumada a que desde anoche hay sectores de Vieques sin luz, mantiene en jaque a la población, quienes aseguran que luego de que LUMA cerrar la oficina comercial de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no hay personal que le pueda brindar servicio.

Esta madrugada, la embarcación Marilyn H. se prestaba a salir hacia Vieques y un desperfecto de succión en el remolcador que es utilizado para llevar la carga a las islas municipio, impidió que se pudiera realizar el viaje.

PUBLICIDAD

“No pudieron dar los viajes de carga en la mañana. Ahora mismo Vieques está sin gasolina en los garajes. Estaban esperando una embarcación que iba a viajar de Guayama para hacer el viaje, pero todavía no la habían conseguido y lo que estaban haciendo era tratar de remendar la embarcación que se supone que saliera esta madrugada. Me acaban de notificar hace unos segundos que la acaban de remendar y que está saliendo ahora de Vieques con gasolina”, explicó el líder viequense, Yabureibo Zenón.

Primera Hora confirmó con uno de los principales garajes de la Isla Nena y, en efecto, no cuentan con combustible. Incluso, revelaron que tampoco han podido proveer diesel al municipio de Vieques para poner a funcionar sus vehículos en el día de hoy.

Por su parte, el director de ATM, Jorge Droz, confirmó la avería en el remolcador y aseguró que el problema fue solucionado y que están próximos a hacer llegar el combustible a la Isla Nena.

“La embarcación ya está reparada, está saliendo para Vieques, yo estoy ahora mismo aquí en Ceiba. Tuvo un problema esta mañana el remolcador, no la embarcación, el remolcador tuvo un problema de succión, pero se reparó. Esta completamente cargada”, afirmó el director.

No obstante, Droz sostiene que el domingo le fue enviada la carga de combustible a Vieques, como es habitual, y adjudicó el problema de la escasez a la limitación de estaciones que brindan este servicio en la Isla Nena.

“El problema de suministros, y no es un problema de suministros porque acabo de hablar con el alcalde y en uno de los puestos de gasolina hay bastante suministro todavía. Normalmente ellos van los domingos con suministros, el problema que ellos tienen en Vieques es que hay uno de los puestos de gasolina que lleva como tres años cerrado y el otro puesto de gasolina ha estado cerrado pero no es una cuestión de ATM, es una cuestión de disputa entre arrendador y arrendatario. Ahora mismo lo que hay es un solo puesto de gasolina en Vieques. Nosotros llevamos gasolina el domingo. Hoy estamos llevando de nuevo y ya va de camino”, aseguró el director, quien espera que en las próximas semanas se unan al servicio dos embarcaciones para llevar carga a las islas municipio.

PUBLICIDAD

“Anoche llegó la primera embarcación de HMS (carga y pasajeros). Ya la tenemos aquí en el muelle de Ceiba, estamos esperando que el Coast Guard nos inspeccione. La próxima semana debe estar llegando otra embarcación más de pasajeros. Esa embarcación que llega esta completamente remodelada. Acabo de entrar a ella ahora mismo y se ve completamente nueva. Ya sacamos cita con el Coast Guard para el viernes, deben estar inspeccionándola y se tardan dos días porque hacen una prueba en el mar y todo. Ya debemos estar poniéndola a funcionar entre lunes y martes, yo le pongo martes de la próxima semana, si Dios lo permite”, confirmo.

Asimismo, Droz estableció que El Isleño, embarcación de carga y pasajeros “debe estar llegando ya para el lunes de la próxima semana” y que entonces el Coast Guard pasará a inspeccionarla.

Combinación nefasta

No obstante, al habitual problema de transporte marítimo, a la falta de suministros y a la carencia de un hospital ahora se le ha sumado el cierre de la oficina comercial de la AEE en la Isla Nena, y Zenón establece que es una combinación nefasta para sus compueblanos, quienes ya están sufriendo las consecuencias.

“Lo peligroso de todo esto es que desde anoche muchos sectores se quedaron sin luz y hay personas que necesitan energía y no tienen ni siquiera gasolina para las plantas. Es una situación bien peligrosa. La oficina de energía eléctrica LUMA la cerró y hay sectores en Vieques sin luz, no hay brigadas, no hay transportación de carga, no hay gasolina, no hay hospital”, manifestó.

PUBLICIDAD

“De hecho, yo tenía un poco de gasolina y a un vecino más arriba de mi casa que yo sea que tiene su papá encamado, le tuve que dar la poquita gasolina que tenía para remediar en lo que pasa algo aquí. Ahora mismo yo estoy en la técnica de energía eléctrica y aquí no hay nadie para atender estas averías, absolutamente nadie. Esto es el efecto dominó. Es una cosa bien desesperante”, expresó Zenón.

Asimismo, el viequense dijo haber visto envejecientes desesperados por no tener acceso a pagar sus facturas como habían acostumbrado a hacer siempre.

“Aquí han venido hoy un montón de envejecientes que han cogido pon para poder venir a pagar su factura porque ellos obviamente no saben bregar por el sistema de internet y mucho menos estar llamando para pagar la luz y se encuentran con la oficina está cerrada. Realmente el desespero que esto está causando en Vieques es real. Vieques está sin hospital, sin gasolina, sin luz. Regresamos a María”.