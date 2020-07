Sectores sin luz, problemas con el servicio telefónico, cuatro árboles caídos en carreteras y un puente afectado por la marea es el saldo preliminar de la tormenta tropical Isaías en el isla municipio de Vieques, informó su alcalde Víctor Emeric.

El alcalde dijo que brigadas municipales se tiraron desde la madrugada para examinar el impacto del fenómeno sobre el municipio, pero explicó que no hubo fuerte impacto.

“En Vieques no ha llovido tanto, no ha habido mucha ventolera”, sostuvo el alcalde.

Sobre el puente afectado por la marea, que fotos en redes sociales lo mostraban parcialmente bajo agua, Emeric dijo que el puente, ubicado en el sector Esperanza, no se perdió sino que es un tipo de estructura que se puede volver a ensamblar “como un juego de los nenes”.

Este muelle flotante, plástico, fue comprado e instalado por @FEMA y el municipio de #Vieques a un costo de cerca $200,000 hace unos dos meses. No se involucró a los pescadores en su plan, aún cuando se supone era para su uso. Así terminó. pic.twitter.com/vMUJCnJgJZ — D. Ramos Gutiérrez (@dramosgutierrez) July 30, 2020

“Ese muelle no se rompe así, lo que pasa es que no está bien anclado, y no está bien anclado porque los trabajos se interrumpieron por unas situaciones internas”, dijo el alcalde. Luego agregó que hay un pleito judicial sobre esa obra de infraestructura. “La marejada sacó el muelle de donde estaba. Tenemos las piezas guardadas para que después que pase la temporada de huracanes volverlo a poner”, sostuvo.

Sobre el servicio eléctrico, Emeric dijo que temprano en el día “hubo un apagón grande” pero al momento de la entrevista, mediodía de hoy jueves, entendía que casi todos los sectores de la municipalidad ya tenían luz. En su caso particular, cuando llegó a su casa a almorzar después de pasar horas recorriendo el municipio, dijo que no había servicio eléctrico, pero al momento de la entrevista se había restablecido el servicio. Explicó durante la entrevista telefónica con Primera Hora que esa era la primera llamada que recibía en una hora y lo atribuía a los problemas de energía.

Agregó que no se registraron inundaciones y que el refugio habilitado en una escuela se cerró desde anoche porque nadie acudió al mismo a buscar albergue temporero.

Sobre los árboles caídos en carreteras estatales, el alcalde dijo que solo fueron cuatro y que ya habían sido removidos por personal del Municipio.