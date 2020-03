Ante el estado de emergencia decretado en Puerto Rico por el coronavirus, los alcaldes de las islas municipio de Vieques y Culebra se mostraron preocupados por la falta de comunicación y de acciones concretas por parte del gobierno ante diversos factores que ponen en riesgo y hacen más vulnerable a los residentes de las islas municipio.

La ausencia de protocolos para manejar la entrada de viajeros extranjeros a través de embarcaciones privadas, la falta de cuartos de aislamiento en las instituciones médicas de ambas islas municipio y el impacto que pudiera tener en la economía la restricción de viajes de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), son solo algunas de las preocupaciones de Víctor Emeric, alcalde de Vieques, y William I. Solís, su homónimo en Culebra.

Ayer, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, informó acerca de la restricción del servicio de ATM única y exclusivamente para residentes de las islas municipio de Vieques y Culebra, así como para la entrega de suministros, decisión para la cual los alcaldes aseguran que no fueron consultados.

“A nosotros nos alivia por una parte porque vamos todo el tiempo en las lanchas con extranjeros y en ese sentido entiendo que la gobernadora puede haber tomado una decisión correcta. Pero me preocupa cómo se toman las decisiones. Entiendo que merecemos más respeto y que en decisiones fundamentales se tenga la cortesía de consultar a los alcaldes. Yo como alcalde no puedo aplaudir que se tome una decisión así, aunque estemos o no de acuerdo”, expresó Emeric.

El alcalde aseguró que se comunicó en horas de la tarde con personal de la ATM y le informaron que aún no se tenía una orden ejecutiva para trabajar esas restricciones.

“Llame a ATM y me dijeron que los viajes siguen normales porque no han recibido comunicado oficial de la gobernadora. Eso crea confusión y ansiedad porque no sabemos nada, ni desde y hasta cuándo será. Además, tenemos una economía que depende del turismo. Claro, la salud es primero. Pero aquí no consultan a los alcaldes porque estamos pintados en la pared”, comentó el mandatario viequense.

Además, indicó que le preocupa que no se permita viajar a familiares y personas que van a las islas a trabajar.

A su vez, Emeric espera que las medidas preventivas no sean exclusivamente para el turismo en las islas municipio.

“Ahora digo yo, ¿en el resto de Puerto Rico van a hacer lo mismo? ¿Y los extranjeros que van para Cabo Rojo?”, cuestionó el alcalde de la Isla Nena.

Por su parte, el alcalde culebrense dijo entender la determinación como medida preventiva para la salud de sus compueblanos, pero aceptó estar preocupado por cómo se verá impactado el turismo, el cual es la principal fuente de ingresos de Culebra.

“En términos de la salud, entiendo que están haciendo algo preventivamente. Pero creo que va a ser nefasto que el turismo no llegue a la isla. Requerimos la ayuda de la Oficina de Turismo para que nos ayuden a luego porque Culebra depende en un 90% del turismo”, expresó Solís.

Según el mandatario culebrense, algunos comerciantes le han mostrado su aprobación a la implementación de esta medida, mientras otros están preocupados por el impacto que representaría.

“Tengo comunicación con los comerciantes, hay algunos que prefieren la salud del pueblo y otros que tienen preocupación por el turismo porque un promedio 300 personas llegan a la isla municipio en un día de semana, entre viajes de aviones y lanchas. Mientras que los fines de semana pueden llegar hasta mil personas diarias”, detalló Solís.

Sin protocolos para embarcaciones privadas

Según el alcalde de Culebra, a pesar de esos controles que van a establecer para evitar el contacto de residentes con turistas en las embarcaciones de ATM, su preocupación sigue siendo la inexistencia de controles a las embarcaciones privadas que entran a la isla.

“En todo momento estoy solicitando al gobierno, tanto al estatal como al federal a que tengan unas medidas preventivas porque recibimos personas de todas partes del mundo que llegan a la bahía de Ensenada Honda y tienen contacto con los colmados, los restaurantes y los sectores públicos, y nos preocupa que no hay un monitoreo”.

Solís aseguró a este diario que solicitó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que establezca un plan de acción para que estos turistas “puedan tener a la mano su información y podamos identificar de dónde proceden e identificar alguna persona infectada”, sostuvo.

El alcalde confirmó que al día de ayer el gobierno no le ha hecho ningún acercamiento para atender esa preocupación.

En el caso de Vieques, el primer ejecutivo municipal entiende que las embarcaciones privadas son su “preocupación menor”.

“La situación de Vieques no es lo mismo que Culebra, que es una isla más pequeña y llegan más embarcaciones privadas. Esta es una isla más grande. Esa gente (turistas) desembarcan por las playas y por allá se quedan”, aseguró Emeric.

Sin cuartos de aislamiento

Otro factor que mantiene en ascuas a los alcaldes de las islas municipio es la falta de cuartos de aislamiento, donde puedan mantener casos de personas que presenten síntomas del COVID-19.

“En el caso de Culebra, no tenemos cuartos de aislamiento, sí puedo decir que el hospital está preparado, no para un brote mayor, pero para atender a una persona que se pueda identificar con síntomas de coronavirus”, dijo Solís.

El líder culebrense espera que, de darse algún caso sospechoso, pueda ser trasladado vía aérea a la Isla Grande, aunque reveló que el avión “solo puede transportar un paciente a la vez”.

Por su parte, Emeric dijo haber estado hace cuatro días en comunicación con personal del Departamento de Salud, pero confirmó que tampoco cuentan con cuartos de aislamiento.

“Me comuniqué con Víctor Díaz, auxiliar del secretario de Salud, y ellos dicen que están identificando un vagón que no se está utilizando y que ahí podrían crear par de cuartos de aislamiento. Hay un plan en proceso, pero no hay nada concreto. Si aquí hay un caso ahora mismo, en algún lado lo tendrán que aislar”, concluyó.