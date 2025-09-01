El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que una onda tropical que acaba de salir de las costas de Áfica stá generando aguaceros y tronadas desorganizadas, con posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días.

De acuerdo con el boletín más reciente de este domingo, las condiciones atmosféricas son favorables para un desarrollo lento del sistema, que podría convertirse en depresión tropical a finales de esta semana o durante el próximo fin de semana.

La onda se desplaza hacia el oeste y oeste-noroeste a una velocidad de aproximadamente 15 millas por hora, y se espera que continúe su trayectoria sobre el Atlántico tropical oriental y central a lo largo de la semana.

Al momento la onda tiene un 40 por ciento de probabilodad ciclónica en los próximos siete días.