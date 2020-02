Decenas de estudiantes y profesores llegaron esta noche al auditorio de la Escuela de Arquitectura del recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para participar de un conversatorio y vigilia en honor a Alexa.

La mujer transgénero fue asesinada la madrugada del lunes en la carretera PR-165, en Toa Baja, horas después de que una persona denunció en las redes que ella había entrado con un espejo a un baño de un negocio en esa área, a ligar a una mujer.

Tras la muerte, se publicó un vídeo en el que se ve a Carlos Alberto Negrón Luciano, nombre completo de Alexa, en el que unos jóvenes la acosan y, presuntamente, le disparan.

El doctor Regner Ramos, profesor de la Escuela de Arquitectura y organizador del evento, dijo que luego del suceso se sintió responsable en abrir un espacio para hablar de estos temas, ya que sus investigaciones van dirigidas a la comunidad LGBTTQ.

“Que pasara esto porque Alexa entró a un baño, que dijeron que no se supone que no entrara, circulara estas fotos que se convirtieron virales a través de Facebook, sin ningún tipo de razón concreta de porqué hacerlo y que haya resultado en su muerte me parece que tenía que expresarme de alguna manera”, manifestó Ramos antes de comenzar el evento.

El educador dijo que “estos temas son bien cercanos a lo que a mí me interesa y me toca como profesor, y se hizo la invitación para que vengan personas simplemente a hablar de ideas que tengan; cómo empezamos a hablar de la responsabilidades que tenemos en Internet, de protegernos, de velar por nosotros mismos”, sostuvo.

Dijo que urge hablar “sobre qué problemas representa el tener todavía el baño, que por tener un letrero que dice hombre o mujer, una persona puede terminar muerta”.

La actividad de hoy, que incluye una vigilia frente a la Torre, a las 8:00 de la noche, se hace “como un gesto hacia Alexa”.

Torres dijo que es importante que se dé desde el primer centro docente del país “en términos de su responsabilidad por salvaguardar los derechos humanos, los derechos civiles, particularmente de las minorías en Puerto Rico que no tiene la misma voz”.

Al encuentro asistieron más de 100 personas, incluyendo la transgénero Louisa Madona.

Luego de una hora de iniciar el conversatorio se les pidió a los medios de comunicación que salieran del auditorio, porque algunos de los participantes expresaron que se sentían incómodos.

Con la vigilia frente a La Torre no hubo problemas.