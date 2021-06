La preparación familiar siempre es la pieza clave para sobrevivir una temporada de huracanes.

Es que Puerto Rico está “en el mismo medio de la autopista de los ciclones tropicales y la única forma que podemos lidiar con ellos es preparándonos”, afirmó el director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, el meteorólogo Roberto García.

Lo que se sabe de esta temporada de huracanes, que comienza hoy es que será activa. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) proyecta un ciclo en el que se formen un total de 13 a 20 tormentas con nombre, que entre seis a 10 lleguen a ser huracanes y, de estos, que entre tres a cinco sistemas tengan vientos que superen las 110 millas por hora.

“Sea una temporada alta o no, en cuanto a implicaciones, no se sabe a largo plazo. Más que un pronóstico es una perspectiva de lo que se espera para la temporada y no se menciona qué área puede ser afectada, porque eso es difícil de predecir a largo plazo. Claro está, a mayor número de probabilidad de ciclones tropicales, más probabilidad tenemos de que alguno nos impacte”, explicó.

Es a 120 horas antes del posible impacto de un ciclón tropical, o sea, unos cinco días previos a su embate, que el Centro Nacional de Huracanes (CNH) emite una posible trayectoria e intensidad de un sistema sobre un territorio. Por ello, García recomendó a que, en esta temporada de huracanes, se esté atento a los boletines que emite el SNM de forma oficial.

En la pasada temporada de huracanes del 2020, Puerto Rico no sufrió el impacto directo de un ciclón. Las tormentas tropicales Isaías y Laura pasaron cerca de la región, dejando mucha lluvia e inundaciones significativas.

“¿Dónde van a impactar este año? Pues, no se puede saber todavía. Todo el Caribe, todo Centroamérica y la parte este de Estados Unidos tienen que estar preparados”, resumió García.

El experto explicó que “la parte más peligrosa para nosotros de la temporada de huracanes es después de la segunda semana de julio a primeras semanas de octubre, siendo agosto y septiembre los meses más peligrosos”.

Pero, los preparativos no se pueden dejar para este “pico” de la temporada. García urgió a tener una planificación familiar lista “desde ayer”.

“Tenemos que estar preparados, desarrollar un plan familiar. Tenemos que determinar si en las áreas que vivimos son inundables, ya sea por la cantidad de lluvia que estos fenómenos dejan o por la marejada ciclónica. Tenemos que determinar si nuestra estructura puede resistir el embate de los vientos y tenemos que determinar si las lluvias que dejan estos sistemas tienen un impacto en lo que son los deslizamientos de tierra. Tenemos que determinar si nuestras propiedades están en áreas que puedan sufrir esos impactos. La comunidad tiene que prepararse por si quedan incomunicadas, como pasó con María”, manifestó.

El meteorólogo comentó que para conocer más detalles de los riesgos que pueda tener en su comunidad, puede comunicarse con las oficinas municipales de Manejo de Emergencias. También llamó a estar pendientes a las redes sociales y páginas oficiales de la NOAA, que incluyen el SNM y el CNH, para conocer los avisos que se emitirán durante esta temporada de huracanes.

¿Qué debes saber?

Tipos de ciclones:

Depresión: Tiene vientos máximos sostenidos de 38 millas por hora o menos. Estos sistemas no son nombrados.

Tormenta: Ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de entre 39 millas a 73 millas por hora. Se le asigna un nombre.

Huracán: tiene vientos sostenidos que igualan o exceden las 74 millas por hora. Los huracanes se clasifican en la Escala de Saffir-Simpson del 1 al 5, según la intensidad de los vientos. Mantiene el nombre de la tormenta.

Nombres para las tormentas y huracanes del 2021:

Ana (Se utilizó para nombrar a una tormenta subtropical que se formó el 22 de mayo)

Bill

Claudette

Danny

Elsa

Fred

Grace

Henri

Ida

Julián

Kate

Larry

Mindy

Nicholas

Odette

Peter

Rose

Sam

Teresa

Víctor

Wanda

Pronóstico de la temporada:

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronosticó una temporada activa, con un total de 13 a 20 tormentas con nombre, entre seis a 10 huracanes y, de estos, que entre tres a cinco lleguen a superar vientos de 110 millas por hora.

Prepara un plan de emergencia familiar:

Ten suministros para por lo menos 10 días por cada persona.

Agua para beber (1 galón por persona por día)

Extintor

Fórmula para bebés y pañales

Botiquín de primeros auxilios

Silbato para pedir ayuda

Linternas y radio de baterías

Velas, fósforos y encendedores

Dinero en efectivo

Alimentos no perecederos

Números de emergencias

Mascarillas

Alcohol en gel (hand sanitizer)

Fuente: NOAA y Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres