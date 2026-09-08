El servicio eléctrico se verá interrumpido este martes en 10 municipios debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos incluirán el reemplazo de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación peligrosa.

“Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, indicó LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Las Piedras

Guánica

Ponce

Coamo

Aguas Buenas

Caguas

Quebradillas

Gurabo

Cayey

Isabela