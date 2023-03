La joven universitaria Chelyslean Rodríguez Vázquez asegura que era una persona tímida, que apenas se relacionaba con otras personas. Pero todo eso cambió de manera radical gracias a la experiencia que tuvo con el programa AVP Stars, desarrollado por la Administración de Vivienda Pública (AVP) para impulsar el desarrollo de jóvenes universitarios que vivan en sus residenciales públicos.

Chelyslean habla ahora con tanta pasión y determinación que hasta se hace difícil creer que era una persona tímida. La joven de 22 años atribuye esa confianza y soltura con la que se expresa a todas las herramientas y consejos que recibió mientras participaba del programa AVP.

Chelyslean, quien vive en el residencial Jardines de Montellano, en Cayey, y es estudiante de bachillerato en Administración de Oficina y Tecnología en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, admite que, cuando le hablaron del programa, tuvo dudas e incluso esperó hasta el último momento para solicitar participar.

“La trabajadora social y la técnica de servicios al residente del residencial me enviaron el ‘link’ para que me registrara en lo que sería el programa de AVP Stars. Al comienzo no lo llené, lo confieso. Esperé hasta el último día porque no creí que fuera seleccionada entre esos 20 espacios que había”, narró.

Chelyslean Rodríguez, quien cursa su tercer año en el bachillerato en Administración de Oficina y Tecnología en la UPR, Recinto de Cayey, es una de las participantes. ( Suministrada )

“Cuando fui seleccionada, recuerdo que me emocioné demasiado, porque en mis expectativas estaba aprender y salir de mi zona de ‘confort’, y el tener la oportunidad de estar en otro ambiente y conocer personas nuevas que vienen del mismo lugar que yo vengo, y tienen sueños y metas por cumplir”, agregó.

“Es que yo era una persona muy tímida, y no confraternizaba mucho con las demás… Entonces, al llegar a Emprende, con el programa de AVP Stars, el ambiente era tan diferente, la socialización que había entre nosotros los residentes era brutal. Me expresé de una manera, y me sentí tan cómoda, como no lo había sentido antes”, aseveró.

Indicó que, desde el evento de bienvenida “me sentí súper a gusto y motivada”. De ahí en adelante, “sentí esa confianza, me motivó demasiado, para seguir hacia adelante y tomar todos los cursos”. Y la motivación crecía con cada curso, “de mentalidad de crecimiento, inteligencia emocional, introducción al mundo laboral”.

“Mientras iba viendo esas herramientas, y las ejecutaba, y las ejecuto todavía, veía mejoría en mi carrera profesional y personal”, afirmó.

Destacó también el “ready to work boot camp”, evento “donde nos brindan un ‘training’ de entrevistas de empleos, prácticas y dinámicas de roles, sesiones de fotos profesionales, preparación de perfil digital y revisión y diseño de resumé”. Resaltó también las sesiones de coaching, así como el “job shadowing” con Retail Group, “para tener la experiencia más adentro de cómo es el mundo, el mercado laboral, y poder ver desde adentro con lo que te puedes enfrentar en el futuro”.

Todo lo aprendido, “lo ejecuto en mi carrera universitaria, y se me ha hecho todo más fácil en mi carrera universitaria. Me ofrecieron las herramientas para poder estar más organizada, no procrastinar el trabajo, que la vida universitaria fuera más fácil, y no me da al final esos dolores de cabeza que le da al estudiantado en los finales”.

Tras la experiencia, afirma sin vacilar que “lo recomiendo 100%”, y exhorta a todas las y los posibles candidatos a que se den la oportunidad de participar del mismo.

“Definitivamente, para mí es muy importante, y sé que para otros que realmente le vamos a echar ganas también es súper importante. Te puedo decir que antes del programa no tenía la mentalidad que tengo ahora”, insistió.

Aseguró que luego de pasar por AVP Stars, es una persona “más organizada, logrando mis objetivos diarios, segura de mí misma, sintiéndome capaz de lo que puedo lograr hacer, y también me ayudó a exponer mis ideas y pensamientos sin ninguna inseguridad”. Antes del programa, agregó, “me cohibía mucho de expresar lo que sentía, las ideas que tenía para aportar”, pero ahora eso quedó atrás.

De hecho, ella aprovechó a tal punto su participación en el programa de AVP Stars, que fue seleccionada como una de las dos campeonas, y podrá participar nuevamente del mismo en su nueva edición.

“Según la dedicación que mostré en la primera parte del programa, hace unas semanas me llamaron para hacer partícipe de la segunda parte. Al ser una de las más destacadas, me catalogaron como una de las ‘champions’. Así que vuelvo”, afirmó.

“Yo lo recomiendo (el programa) 100%. Para mí esa experiencia fue única. Estoy segura que, gracias a este programa, es que he visto la evolución que tengo hoy día”, insistió la joven, reiterando la invitación a otros jóvenes universitarios que viven en residenciales públicos “a que aprovechen esta oportunidad, que pasen la experiencia, que todo, de verdad que todo, vale la pena”.

Su historia de éxito con el programa no es única. De hecho, esa evolución que han mostrado los participantes es, en gran medida, lo que motiva que se esté lanzando esta segunda edición del programa.

Según expresó el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, “el propósito de esta iniciativa es poder identificar aquellos jóvenes universitarios que residen en nuestros residenciales públicos y brindarles todo nuestro apoyo para lograr el desarrollo óptimo de estos jóvenes universitarios”.

Describió que el programa ofrece “una experiencia personalizada” de acuerdo con la materia de interés y los estudios que esté llevando el universitario residente de vivienda pública. El programa incluye mentorías para que puedan desarrollar destrezas importantes para entrar en el mercado laboral, así como “coaching personalizado que les ayuda a desarrollar estrategias como el liderazgo, como presentarse y proyectarse al momento de pasar por una entrevista de trabajo, entre otras herramientas necesarias para entrar al mercado laboral”.

Destacó además que a través del programa pueden surgir oportunidades de internado, de quedarse trabajando donde hagan ese internado.

“Queremos enfatizar en esos jóvenes universitarios que son residentes de vivienda pública. En nuestros proyectos hay muchísimo talento, muchísimas personas sumamente capacitadas. Y todos los días tenemos historias de éxito que vienen de nuestros residenciales, así que tenemos que aunar todos los esfuerzos para poder brindarle todo nuestro apoyo a estos jóvenes universitarios para que echen pa’alante”, afirmó el administrador, exhortando a todos los que puedan participar que soliciten ser parte del programa.

Salgado Colón indicó que, aunque por ahora el cupo del programa es limitado, “en la medida en que tengamos los recursos disponibles, haremos todo lo posible para poder llevar el programa a la mayor cantidad de jóvenes universitarios que residen en nuestros proyectos”.

El programa AVP Stars está disponible para todo joven universitario que resida en cualquiera de los 328 residenciales públicos a través de todo Puerto Rico. El administrador aclaró que, si su solicitud fue no fue favorecida en la edición anterior, y aún cumple con el requisito de ser un joven universitario viviendo en un residencial público, puede solicitar nuevamente.

Los interesados pueden solicitar más información en las oficinas administrativas de los residenciales, o a través de las páginas de internet en redes sociales de la AVP.

“Lo importante es que aquellos jóvenes que estén interesados que den el paso adelante, que se unan y participen de este programa, que estoy seguro que va a ser de beneficio para todos ellos”, insistió el administrador.

Los interesados en ser parte del programa AVP Stars pueden someter ya la solicitud, antes del 29 de marzo de 2023, en el enlace https://bit.ly/AVPStars2023.