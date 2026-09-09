La organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA) acudió al tribunal para exigir información al Municipio de Yauco sobre el proyecto de 15 viviendas para familias del sector Ciénaga afectadas por los terremotos de 2020, luego de que, según denunció, se incumpliera por segunda vez la fecha anunciada para su entrega.

El proyecto de las 15 casas, conocido como urbanización Villa Jireh y liderado por el Municipio de Yauco, tenía como fecha de entrega inicial la Navidad. Posteriormente, en junio de este año, el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz aseguró durante una actividad pública que las familias podrían mudarse en agosto. Sin embargo, según denunció FURIA, esa fecha tampoco se cumplió.

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Residencias en el proyecto conocido como urbanización Villa Jireh, en Yauco. ( Suministrada )

Desde octubre de 2025, los residentes de Ciénaga han solicitado formalmente, por escrito y a través de sus abogadas, reunirse con el alcalde para que les explique el estado de los trabajos, las razones de los contratiempos, el calendario de terminación y la fecha de entrega de las viviendas, explicó la licenciada Melanie Colón De Jesús, de FURIA.

“En junio y julio, en dos ocasiones distintas el abogado del Municipio, Sixto Quiñones, informó sobre la imposibilidad de calendarizar esta reunión debido a que el alcalde se encontraba fuera de Puerto Rico”, indicó Colón De Jesús en declaraciones escritas.

Según explicó la licenciada Nayda Bobonis, de FURIA, organización que brinda asesoría legal a la comunidad, seis años y ocho meses después de los terremotos de enero de 2020, las mismas personas que fueron trasladadas a módulos de madera “temporeros” continúan viviendo allí, mientras el alcalde no se ha reunido con ellas.

“Lo que estas familias piden no es un favor, es lo mínimo: que el alcalde se siente frente a ellas y les diga la verdad”, agregó Bobonis.

Varios de los residentes son adultos mayores y personas con necesidades de salud y permanecen en módulos de madera instalados en el tope de una montaña como solución temporera tras los terremotos. Según FURIA, estas estructuras no fueron diseñadas para permanecer en uso durante más de seis años y actualmente se encuentran deterioradas.

Residencias en el proyecto conocido como urbanización Villa Jireh, en Yauco. ( Suministrada )

“Estamos en plena época de huracanes y vivimos con miedo porque a estas alturas esas casitas de madera apenas aguantan un soplo”, expresó por su parte María Ayala, residente de Ciénaga.

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Llevan reclamo ante el tribunal

El pasado 10 de agosto, FURIA presentó ante el Municipio de Yauco una solicitud de información al amparo de la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, para obtener documentos relacionados con el proyecto de las viviendas.

Según la organización, el término de 20 días laborables establecido por ley transcurrió sin que el Municipio entregara los documentos solicitados, emitiera una denegatoria escrita con fundamento legal o notificara una prórroga.

Ante la falta de respuesta, FURIA presentó hoy un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Primera de San Juan, para solicitar que se ordene al Municipio entregar la información requerida.

“Estas familias llevan 11 meses pidiendo una reunión y un mes esperando una contestación por escrito. No recibieron ninguna de las dos. Al Municipio le parece resultarle más fácil ignorarlas que sentarse con ellas”, señaló Bobonis.

Mientras, los residentes de Ciénaga y la organización reiteraron tres solicitudes al Municipio: que el alcalde calendarice, dentro de los próximos 10 días, la reunión con la comunidad que reclaman desde octubre de 2025; que entregue la información solicitada bajo la Ley 141-2019 sin esperar una orden judicial; y que publique un calendario oficial para completar los trabajos pendientes, con la fecha de entrega de cada vivienda y los responsables de cada partida.

Los terrenos donde se ubica la comunidad Ciénaga, en el barrio Barinas, fueron declarados inestables debido a las fallas geológicas provocadas por los terremotos de 2020, según explicó el alcalde Ángel Torres Ortiz a Primera Hora en 2022. En la foto, el alcalde camina entre las residencias sin terminar de la urbanización Emerald View. ( Archivo )

LUMA señala documentos y trabajos pendientes

Mientras, el 25 de agosto, LUMA Energy respondió por escrito a una solicitud de información presentada por FURIA sobre el estatus del servicio eléctrico del proyecto.

En la carta, suscrita por Alana Vizcarrondo, senior counsel del Departamento Legal de LUMA, la empresa informó que su Oficina de Ingeniería de Distribución está a la espera de que el Municipio de Yauco o su contratista entregue varios documentos necesarios para poder continuar con los trabajos relacionados con la instalación del servicio eléctrico.

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Según FURIA, LUMA también indicó que permanecen pendientes varios trabajos offsite a cargo del Municipio y/o su contratista, entre ellos la construcción de infraestructura necesaria para conectar las viviendas al servicio eléctrico.

A raíz de esta respuesta, Bobonis cuestionó que el Municipio hubiera anunciado la entrega de las viviendas para agosto.

“El Municipio anunció una entrega para agosto sabiendo que la infraestructura eléctrica no estaba lista. La carta de LUMA no deja espacio para la ambigüedad: los papeles que faltan son del Municipio y de su contratista. Por eso, la reunión del Municipio y los contratistas con la comunidad no es un gesto de cortesía, es la única forma de que estas familias sepan quién responde por cada partida pendiente y cuándo”, sostuvo.

Cerca de Villa Jireh se encuentra la urbanización Emerald View, que quedó a medio construir y donde el Municipio adquirió 14 viviendas para terminarlas y reubicar al resto de las familias. ( Archivo )

Un proyecto que nació tras los terremotos

Los terrenos donde se ubica la comunidad Ciénaga, en el barrio Barinas, fueron declarados inestables debido a las fallas geológicas provocadas por los terremotos de 2020, según explicó el alcalde a Primera Hora en 2022.

El alcalde indicó entonces que la construcción de lo que sería Villa Jireh se realizaría con fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés).

Cerca de Villa Jireh se encuentra una urbanización que quedó a medio construir, llamada Emerald View. El Municipio adquirió allí 14 viviendas, que serían terminadas para reubicar al resto de las familias.