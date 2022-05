Por los pasados años, Mayra Serrano ha estado ayudando como voluntaria a un sinnúmero de personas a través de su labor con la fundación Lazos de Amor, que se encarga de proveer asistencia a las personas más necesitadas, mayormente en el área oeste de la Isla.

Sin embargo, ahora Mayra quien necesita de ayuda para poder entrar en el proceso de inscribirse en la lista de trasplantes de órganos, con la esperanza de que en algún momento pueda recibir un riñón, pues los suyos han dejado de funcionar.

De acuerdo con Elizabeth Moya, presidenta de Lazos de Amor, desde 2017 Mayra ha sido una aliada y ha estado colaborado como voluntaria en la organización sin fines de lucro.

Detalló que “en noviembre de 2017, después del paso de María, ella quedó viuda, con sus tres hijos”.

“Él (su esposo) era el sustento del hogar, y fue un ‘shock’ para ella, no estaba trabajando ni nada. Ella pasa por todo el proceso de duelo y demás, y es de esa forma que, para superar esa pérdida, ella llega a nuestra organización para servir, y se envuelve en lo que es el servicio voluntario, buscando salir de la casa y poder tener su mente ocupada, porque fue un proceso bien doloroso”, sostuvo.

“Ha estado de forma ininterrumpida con nosotros, aún en sus peores momentos”, afirmó Moya, agregando que, en 2019, “la sorprende un proceso de alta presión y demás, que sabemos que es a raíz de todo el estrés que ha vivido”.

Desde entonces su salud se ha ido deteriorando y “ahora en este mes, hace una semana, la insuficiencia renal ya llegó hasta lo más bajito. La tuvieron que dializar de emergencia. Estuvo hospitalizada, la dializaron en el hospital por la emergencia. Pero entonces ahora la mandaron para un centro de diálisis”.

De hecho, al momento de la entrevista, no fue posible hablar con Mayra porque precisamente estaba sometiéndose al proceso de diálisis en San Sebastián, a dónde tendrá que viajar desde su casa en Moca, tres veces por semana, para recibir ese proceso, si no hay contratiempos adicionales.

“Ha sido un proceso bien, pero bien doloroso. Y en este momento necesita un dinero para poder entrar en lo que es el proceso de la lista de trasplantes”, indicó Moya.

Sus tres hijos han estado ocupándose de todas las gestiones con ella. Pero se hace cada vez más complicado porque, aunque hasta ahora en sus respectivos empleos han mostrado empatía con la situación que atraviesan, comoquiera tienen responsabilidades laborales que deben cumplir.

“Ella necesita fondos. Su condición no le permite trabajar. Ella tiene que estar yendo a hacerse las diálisis a otro lugar. Ella vive en Moca y le pusieron las diálisis en San Sebastián. Es superlejos y ella está sin carro. Así que los hijos están haciendo maravillas para poder cumplir con el trabajo. Lo que pasa es que los hijos son excelentes muchachos y los jefes del trabajo de ellos han sido comprensivos y ellos están dando las carreras con ella”, aseveró Moya.

Uno de los hijos de Mayra, Jean Paul Cardona Serrano, explicó que “por lo que tengo entendido, le habían dicho que tiene que tener por lo menos, mínimo, unos $5,000 o un poquito más”.

“Nosotros tratamos, dentro de todo, porque también tengo que trabajar para poder llevar el alimento a casa como uno dice. Pero dentro de eso estamos tratando de que ella esté lo más cómoda posible, y para poder llegar a las citas, llegar a las diálisis y toda esa cuestión”, afirmó Cardona Serrano.

Comentó que la situación de su mamá está “complicada” pues la función renal le ha disminuido considerablemente. “Sus riñones ya totalmente no funcionan”.

La presidenta de Lazos de Amor exhortó al público en general a, si está a su alcance, ayude a Mayra para que pueda salir adelante.

“Ella ha pasado mil cosas. Está pasando por un proceso bien difícil”, afirmó la presidenta de Lazos de Amor. “Sus hijos están haciendo todo, pero se hace bastante complicado”.

“La van a estar dializando tres veces a la semana, porque está mal. Ella está malita. Es fuerte lo que está viviendo. Y necesita una cantidad de dinero, que no tiene. Imagínate, su guagua está dañada y ella no la ha podido arreglar por eso mismo, porque no tiene el dinero”, insistió Moya, quien lamentó que ese tipo de situación de falta de fondos para atender situaciones médicas “es una de las realidades de mucha gente que nosotros atendemos en la Fundación”.

Si usted desea colaborar, y devolver a Mayra esa ayuda que ha estado dando a otras personas por años, puede enviar su donativo por ATH Móvil al 787-643-5670.