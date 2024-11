La comunidad de Playita, en Santurce, revivió este domingo la pesadilla de las inundaciones cuando las aguas comenzaron a subir con los aguaceros que se han estado registrando.

La situación puso en alerta a una comunidad que, repetidamente, ha visto sus casas inundarse y ha perdido sus propiedades bajo las aguas.

Aunque a eso de las 3:00 p.m. parecía que comenzaba a bajar lentamente la acumulación de lluvia, Yanira Rivera, vecina de lugar, indicó que “hay mucha agua empozada y nos preocupa que si vuelve a llover, pues entendemos que va a volver a pasar (inundarse)”

“En realidad aquí, durante la semana como que no había llovido tanto así para que de momento se inundara como subió el agua. Ahora mismo, pues sí hay paso, pero hace un rato que no había ni paso”, sostuvo.

Rivera dijo que no sabían si las bombas de la Baldorioty, que son el sistema que evita inundaciones en esa área, estaban funcionando a capacidad o si estaban siquiera funcionando.

“Ahora mismo, nosotros no sabemos absolutamente nada. O sea no hay algún contacto al que uno pueda llamar cuando está pasando esto, ‘mira esto se está inundando, ¿qué está pasando? ¿están funcionando?’. No hay ningún tipo de contacto”, comentó, con evidente preocupación, recordando que esa situación se agravó luego del reciente anuncio de cancelación de contrato a la compañía que operaba las bombas.

“Nos preocupa porque ahora mismo el agua no baja. Donde están las alcantarillas el agua está como empozada”, insistió.

Primera Hora contactó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), agencia a cargo de administrar las bombas, y su portavoz indicó que le reportaron que “están funcionando sin inconvenientes”. La agencia suministró un corto video mostrando las bombas en operación.

Este diario también se comunicó con el Municipio de San Juan para verificar la situación de limpieza de alcantarillas, que en ocasiones es lo que provoca que se acumule el agua, y estaba a la espera de una respuesta.

Según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, todo Puerto Rico permanece bajo una vigilancia de inundaciones repentinas, debido al paso de una onda tropical con potencial de dejar abundantes lluvias. Además, los suelos están ya saturados luego de varios días con bastantes lluvias, lo que puede representar, además del peligro de inundaciones, deslizamientos de tierra.