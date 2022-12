Siempre se viste de punta blanco para lucirse en la pista de baile.

A Carlos “Wisin” Vázquez Rosa, de 90 años, lo conocen en su natal Bayamón como “El Pelotero Bailador”, un personaje de pueblo que ha marcado el paso desde muy joven y se le reconoce por su talento para bailar casi cualquier ritmo y afirma que el ritmo lo lleva en la sangre.

“A mí me gusta la música y bailar, pero es saber bailar. El baile hay que tenerlo uno en la sangre, ¿tú me entiendes? Aprendí mirando muchos de los pasos de uno de los mejores salseros de Puerto Rico que Dios lo tengan en la gloria, Roberto Rohena”, contó.

PUBLICIDAD

Esa fama de buen bailador inició cuando Wisin tenía aproximadamente 30 años y decidió dejarse ver frente al público en una fiesta de pueblo. Allí, recuerda que sorprendió a muchos con su talento y desde entonces se ganó el mote de “El Pelotero Bailador”.

“En Bayamón hacían unas fiestas patronales en la plaza de recreo, allí estaba Vitito Marcano y el cuarteto Marcano y pidieron público para bailar con jurado. Yo fui y bailé y gané en merengue. Luego, en la próxima tiraron una salsa y dije que iba a bailar y me dijeron que no porque ya había ganado. Allí todo el mundo me vio bailando y muchos me llamaron ‘El Pelotero Bailador’ porque siempre me ha gustado bailar y porque jugué pelota Clase A con Bayamón. También me decían ‘salsero’ o ‘bailarín’, pero les digo que no me digan bailarín porque ese es el que baila coreografía y baila con parejas”, aclaró el bayamonés. Desde ese instante, lo demás es historia pues, según Wisin, su fama como buen bailador le ha permitido dar unos pasitos con diferentes celebridades de la música y hasta figuras de la política. “¿Con quién no he bailado yo? Bailé con Iris Chacón, con Olga Tañón. Una vez me trajeron a Luz Nereida Vélez y bailé danza con ella. También bailé con la exgobernadora Wanda Vázquez y con Alexandra Fuentes”, dijo el octogenario.

De hecho, resaltó una anécdota con Fuentes que –al contarla- reflejó la alegría que le provocó el momento.

“En una actividad estaba Chucho (Avellanet), Cuco Peña y tiran una salsa y dice Chucho: ‘hay una salsa que la va a bailar Alexandra, ¿hay alguien que la quiera bailar?’. Y yo le digo: ‘Chucho, yo quiero bailar con ella’ y él me dice: ‘¿que tú vas a bailar con ella?’. Cuando terminé, Alexandra me dice: “tú bailas más que mi marido”, dijo el octogenario riendo a carcajadas.

Y hoy día, aunque se asiste con un bastón al caminar, sigue contoneándose al ritmo que le toquen, “menos bachata”.

“Cuando quiero bailar yo voy al Toledo, eso es en la carretera hacia Caguas. Allí me trepaban a la tarima y me decían: ‘Oye Wisin, ¡qué mucho tú bailas!’. Yo bailo salsa, merengue, paso doble, taza, danzón, todo menos bachata. La música nuestra, la gente no quiere bailarla y a mí me encanta”, sostuvo tras destacar que solo le faltó un sueño por cumplir. “No pude bailar con La Selecta y siempre quise bailar con esa orquesta”, concluyó el talentoso bailador.