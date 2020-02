View this post on Instagram

🙌🏻 250+ seniors y juniors de la Escuela Ocupacional y Vocacional de Yauco YA COMENZARON SUS CLASES a través de La Nueva Escuela Virtual. Sus maestras, la sra. Velez & Sra. Pacheco + el principal de la escuela no quisieron esperar más. Podemos hacer esto por muchos más niños para que no pierdan su semestre y posiblemente su año escolar. ¿Me ayudan? 💪 para más info: @lanuevaescuelavirtual