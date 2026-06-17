El Departamento de Educación (DE) dio a conocer el calendario escolar 2026-2027, que establece el inicio del nuevo año académico para el próximo 6 de agosto, mientras que el personal docente y administrativo deberá reportarse a sus labores desde el 3 de agosto.

El anuncio fue realizado por el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien indicó que el calendario ya está disponible para consulta pública y busca facilitar la planificación de las familias, estudiantes y empleados del sistema educativo.

Según detalló la agencia, el próximo curso escolar contará con un total de 186 días lectivos, divididos en dos semestres de 93 días cada uno. El primer semestre concluirá el 22 de diciembre de 2026, mientras que el segundo se extenderá hasta el 28 de mayo de 2027.

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“Anunciamos y publicamos el calendario escolar 2026-2027 con el fin de que los padres, las familias y el personal puedan organizarse y cumplir con las fechas de inicio. Estamos cumpliendo con nuestro plan de trabajo para garantizar que nuestras escuelas cuenten con los recursos y herramientas necesarias para tener un año académico sin mayores complicaciones”, expresó Ramos Parés en declaraciones escritas.

El funcionario explicó que la agencia continúa trabajando en proyectos de mantenimiento de planteles, mejoras de infraestructura, reclutamiento de personal y desarrollo de programas académicos de cara al nuevo curso.

El calendario también incluye las fechas destinadas a la entrega de informes de progreso académico y reuniones con padres y encargados, programadas para el 23 de octubre, 15 de enero, 19 de marzo y 28 de mayo.

Asimismo, el Departamento informó que las ceremonias de graduación podrán comenzar a celebrarse a partir del 24 de mayo de 2027.

Entre los eventos incluidos en el calendario figuran además los simulacros mensuales de seguridad relacionados con tirador activo, terremotos, tsunamis e incendios, así como los periodos destinados a la administración de pruebas estandarizadas, entre ellas CRECE, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y evaluaciones de lectura.

La agencia indicó que el lema del próximo año escolar será “Educación Bilingüe: Dos idiomas, infinitas posibilidades”, iniciativa alineada con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón para ampliar la enseñanza bilingüe en las escuelas públicas.

Como parte de este esfuerzo, el Departamento adelantó que próximamente anunciará la incorporación de nuevos planteles al programa de educación bilingüe y ofrecerá oportunidades de desarrollo profesional para maestros interesados en especializarse en esta área.

El calendario completo, así como versiones adicionales con fechas conmemorativas y calendarios de evaluación académica, están disponibles a través del portal oficial del Departamento de Educación.