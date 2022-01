Los laboratorios clínicos han dejado de aceptar órdenes médicas de prueba de COVID-19 que se obtienen mediante páginas de internet, luego de recibir cartas de varios planes médicos en las que se les advierte que no tendrán cobertura.

La información fue confirmada por la directora de ventas y mercadeo de Immno Reference Lab, Rosa IIeana Martínez Vela. De hecho, entregó a Primera Hora varias cartas que confirman la determinación de los planes First Medical Health Plan y la red de proveedores de International Medical Card, así como Mapfre, en las que se le estableció a finales de diciembre que estas órdenes emitidas mediante páginas cibernéticas y en la que no medió una evaluación médica no serán pagadas a favor del asegurador.

“Ha habido comunicado de los planes médico de que no están aceptando estas órdenes, porque la situación es que estas órdenes se están comprando en un link, en internet, como si fuera un carrito de compra… El problema es que, si sale un resultado positivo, quién le va a dar seguimiento a ese resultado”, estipuló.

Señaló que los reglamentos vigentes estipulan que todo resultado de laboratorio tiene que ser evaluado por un médico. Como no hay constancia de que haya este tipo de seguimiento a través del servicio conferido por internet, se han descartado su validez.

Estas órdenes médicas para realizarse prueba de COVID-19 suelen costar en internet entre $5 a $8.

Primera Hora intentó contactar a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico a dos proveedores detectados en las redes, pero no hubo respuesta. Estos fueron servidocpr.com y ordenesmedicas.com.

Cabe destacar que ordenesmedicas.com anunció en su página cibernética que detuvo su oferta de servicio “hasta nuevo aviso”. Un mensaje publicado culpa a los laboratorios de la determinación.

“Algunos laboratorios no estaban sirviendo bien a nuestros pacientes y no queremos que los pacientes sigan pasando por estas situaciones. Estamos buscando alternativas para seguir ayudando a PR (Puerto Rico). Entendemos que el mismo secretario de Salud, (Carlos Mellado), ayuda a los viajeros entrando a PR, enviándoles una Orden Médica para que se hagan su prueba del Covid-19. Algunos Laboratorios tampoco quieren cooperar con el secretario. Esperamos que el gobierno haga unas expresiones pronto a este respecto para ayudar a los pacientes de PR a conseguir sus órdenes médicas de una forma sencilla para estas pruebas de rutina que el pueblo necesita realizarse”, detalla la página ordenesmedicas.com.

Las cartas entregadas por Martínez Vela precisan, sin embargo, la directriz de no dar cobertura a las pruebas del COVID-19 realizadas mediante estos referidos obtenidos por internet.

La primera misiva, emitida por First Medical e International Medical Card, data del 23 de diciembre.

“Es meritorio aclarar que no están cubiertas las pruebas que se realicen con una orden médica que se emite a través de una página web, sin que media una evaluación médica. Lo anterior de acuerdo con las guías publicadas por CMS (Centers for Medicare & Medicaid Service)”, indica la misiva remitida a médicos, laboratorios y otro personal del mercado de la salud.

Mapfre, por su parte, emitió la carta el 30 de diciembre. La misma expone que “deseamos comunicarles que no serán aceptadas las órdenes para pruebas en los siguientes casos: que se generen de manera automatizada de cualquier sitio web; que no contempla la firma de un proveedor; cuando se genere mediante cualquier mecanismo que ponga en duda su legitimación o no esté autorizada por ley; o cuando no medie una evaluación médica del asegurado/paciente, como lo requiere los estándares prevalecientes. De recibir alguna reclamación con una orden médica con cualquier defecto antes mencionado, la misma no será procesable para el trámite del pago de la reclamación”.

Este diario se comunicó con los planes médicos mencionados, así como con otras aseguradoras para obtener una reacción. De inmediato, no ha habido respuesta.

Martínez Vela señaló que, por regla general, cuando una aseguradora toma una determinación como esta, de no avalar órdenes médicas, las demás también se unen. Por ello, dejaron de aceptarlas de manera generalizada.

“La historia nos ha contado que los planes médicos a veces cuando toman decisiones convierten una regla y eso nos puede llevar que después del plan médico nos haga un recobro”, precisó.

“Nos recobran y nos quitan el dinero de nuestras cuentas”, añadió, al detallar que en ocasiones estos recobros se hacen hasta dos y cuatro años después de haber realizado un laboratorio.

Por otro lado, Martínez Vela reiteró que los laboratorios están llenos de pacientes solicitando las pruebas de COVID-19. Aceptó que algunos están limitando la cantidad de pruebas diarias que realizan para poder procesar los resultados a tiempo, así como que a algunos laboratorios se les ha hecho difícil acceder a pruebas ya que los proveedores tienen que suplir a unos 800 laboratorios.

También comentó que el suplido a nivel mundial para pruebas de micoplasma y los reactivos para el azúcar están escaseando. Comentó que la falta de mano de obra a nivel mundial y el uso del plástico para las pruebas de COVID-19 han generado esta situación.