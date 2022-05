Abatido aun por las secuelas del huracán María, que entró por Yabucoa en el 2017 como un potente fenómeno categoría 4, este municipio enfoca sus objetivos en levantar su economía con el establecimiento de una fábrica de rones y miel, el Museo del Azúcar y el Boulevard de los Puertos.

Así lo confirmó el alcalde, Rafael Surillo, quien destacó, además, que el ayuntamiento todavía espera por la reconstrucción del 95% de sus dependencias municipales, severamente afectadas por el huracán y cuyos trabajos podrían demorar cuatro años más.

“Hemos estado bien activos tratando de promover a Yabucoa como un destino económico. Hay un proyecto que queremos que se dé en Yabucoa y es una fábrica para producir ron y mieles, la miel para producir el ron y los derivados -que son el alcohol- para trabajar en farmacéuticas. Eso lo queremos hacer allí donde era la Central Azucarera. Nos estamos reuniendo con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, para hablar acerca de estos planes. Los inversionistas están superinteresados en que este proyecto se dé y estamos uniendo todas las fuerzas del gobierno para que puedan echar hacia adelante esta idea”, explicó Surillo.

Rafael Surillo, acalde de Yabucoa

Como parte de otros esfuerzos para promover el desarrollo económico de Yabucoa, el alcalde dijo contar con un proyecto de reestructuración del casco urbano, el cual cuenta con una asignación de $9.5 millones de fondos federales del Programa de Revitalización de la Ciudad, provenientes de la subvención en bloque para el Desarrollo Comunitario Recuperación y Desastres (CDBG-DR).

Según Surillo, Yabucoa tiene que hacer malabares para poder luchar con las grandes cadenas y centros comerciales ubicados en el vecino pueblo de Humacao, ya que asegura crean un disloque económico en el desarrollo de su pueblo.

“Estamos viendo la manera también de reestructurar todo el casco urbano para que pueda florecer el comercio en el área urbana y eso unirlo al sistema de transporte colectivo, que va a los barrios y buscan a la gente para que hagan sus compras en el pueblo de Yabucoa. Los centros comerciales están ubicados en las ciudades, la gente de Yabucoa compra allí, pero quien tiene que trabajar con la disposición de toda la basura somos nosotros, los municipios pequeños que estamos económicamente afectados. Eso es un reto grande”, dijo el mandatario municipal, quien también perfila crear una hilera de museos en la plaza pública “para que el comercio vuelva a florecer en el área urbana”.

Otro de los proyectos con fondos CDBG-DR que Surillo espera poner a correr es la construcción de tres rotondas. “Queremos facilitar el acceso al área urbana y, después del paso del huracán María nos dimos cuenta de la necesidad de tener rotondas. Es algo demasiado útil. Cuando no teníamos luz teníamos que destacar los policías municipales para que trabajaran en las luces”, explicó el funcionario, quien detalló que estas se construirán en la intersección de la carretera PR-3 y la 901, otra en la intersección en la 910 y la carretera PR-3 y la tercera en el área urbana.

Ruinas de la antigua central azucarera. ( YADIRA HERNANDEZ-PICO )

En el ámbito turístico, Yabucoa busca promover su ruta costera a fin de atraer a los turistas locales y extranjeros para que lleguen a este municipio del sureste a disfrutar de sus hermosos paisajes. “Estamos enfocados en desarrollar principalmente el turismo costero con la inauguración del Boulevard del Puerto que va a ser un incentivo extraordinario para que la gente llegue a Yabucoa. En verano de este año vamos a estar inaugurándolo oficialmente y estará ubicado en el área del Puerto de Yabucoa”, anunció. De la misma forma, Surillo afirma estar creando espacios llenos de arte con el fin de aumentar el interés por la historia del pueblo y así crear áreas que sean de mayor atractivo turístico.

“En el centro urbano nosotros hemos querido desarrollar unas áreas de interés y hemos invertido en un artista para la creación de unos mosaicos. Hay un mosaico bien grande que recoge la historia de Yabucoa. Esta obra se ubica frente al cuartel de la policía (carretera 182 calle Catalina Morales). En la plaza pública (frente a la iglesia católica), tenemos una hilera de mosaicos para resaltar el turismo cultural. También vamos a hacer una obra de arte en “El Cerro del Calvario”, remontándonos hacia la historia de la esclavitud, donde un esclavo que fue rebelde lo ahorcaron y lo masacraron allí, por lo que fue un calvario lo que vivió. Vamos a hacer una obra de arte allí en la calle Cristóbal Colón, donde está la farmacia nueva, en una lomita”, anunció Surillo.

Reconstrucción a punto de caramelo

Tras cuatro años de espera, finalmente la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), obligó (separar en Oficina R3) los fondos para los proyectos de reconstrucción del municipio de Yabucoa. Este pueblo tuvo daños en el 95% de las estructuras municipales, un panorama tétrico con el que han tenido que lidiar los pasados cuatro años.

“Aunque ya se han obligado muchos proyectos a principios de este año, el proceso ahora diseño, permisología y construcción, pues estimamos que nos va a tardar algunos tres o cuatro años más poder terminar la obra de reconstrucción. Son muchas, casi todas las estructuras recreativas y deportivas, Yabucoa perdió el 95% de sus estructuras.

La Casa Alcaldía, el hospital que va a ser reconstruido, la plaza del mercado, los talleres de Obras Públicas, el Cementerio Municipal. Nosotros tuvimos destrucción en casi todas las áreas. Sin mencionar lo que son puentes, carreteras y muros de contención. Por eso digo que puede tardar cuatro años más la reconstrucción. Uno de los proyectos más esperados por el pueblo yabucoeño es la reconstrucción del Estadio Félix Millán, hogar de los Azucareros de Yabucoa en la pelota Doble A.

Para este proyecto, FEMA asignó $26.2 millones de dólares y ya se encuentran en proceso de demolición desde principios de marzo. Esta primera fase se extenderá por los próximos cuatro meses. “Cuando hablas de Yabucoa y de deportes, tienes que hablar del Parque Félix Millán. Ya comenzamos la demolición y esperamos en los próximos dos años culminar la construcción del nuevo parque”, sostuvo.

El huracán que no se va

Surillo asegura que la crisis fiscal es el peor huracán que ha recibido desde su llegada en el 2013 a la poltrona municipal. El asunto del presupuesto y las reducciones ordenadas por la Junta de Supervisión Fiscal se mantienen azotando con sus vientos las arcas municipales.

“El mayor reto que hemos tenido nosotros no es el huracán María, no es el huracán de la pandemia, es el huracán de la situación económica porque esa fue la que yo encontré. En Yabucoa nosotros comenzamos con un presupuesto que rondaba los $16 y $17 millones, hoy el presupuesto está en $13.4 millones, cerca de tres millones se nos han ido reduciendo desde que se están imponiendo los recortes que está asignando la Junta de Control Fiscal. Ese fondo nutría nuestros presupuestos. Todos los días, es como un jueguito de ajedrez, tengo que pagar esto, aguanto eso, espero a que me den estos chavitos, pago acá y ver cómo juego con la nómina”, admitió el alcalde.

El alcalde sostiene que, para contrarrestar la dificultad económica que atraviesa, el municipio se encarga de hacer el recogido de basura, los trabajos de repavimentación y otras labores de construcción con empleados municipales y así no incurrir en gastos adicionales. Y, aunque dice que se ve limitado el alcance del servicio, afirma que no han afectado los servicios esenciales.

“Nosotros hemos tratado de que se afecte lo menos posible. Por ejemplo, el servicio de recogido de basura, la repavimentación de asfalto, servicios de construcción; la mayoría los hago con los empleados municipales. He tenido que hacerlo así para, de alguna manera, maximizar los poquitos fondos que tengo. Sí se me ha visto limitado los recursos para poder tener más asfalto, poder trabajar mejor con los caminos municipales porque me limita el fondo. En el recogido de basura no tengo fondos para comprar una flota de camiones como un municipio grande, y cuando se me daña se me atrasa una ruta en lo que reparo el camión. Tengo que reconocer que tengo unos empleados que son de pueblo, que tienen ese compromiso con la gente y hacen malabares para poder brindar los servicios. Pero se me limita el campo de acción en los servicios que brindo como Obras Publicas y Recreación y Deportes”, culminó el alcalde.