La YMCA de San Juan anunció la apertura de su campamento de verano para el mes de julio, una alternativa dirigida a familias que aún buscan opciones tras el cierre de la mayoría de programas estivales en junio.

El programa está dirigido a niños y jóvenes entre las edades de 3 a 17 años y busca ofrecer experiencias recreativas, deportivas y educativas en un entorno seguro y supervisado.

Con décadas de experiencia trabajando con la niñez y juventud en Puerto Rico, la organización destacó que el campamento promueve el desarrollo de destrezas sociales, liderazgo y trabajo en equipo, mientras los participantes disfrutan de actividades diseñadas para fomentar estilos de vida saludables.

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Amplia oferta de actividades

El campamento incluye una variedad de disciplinas deportivas como voleibol, baloncesto, sóftbol, tenis de mesa, ráquetbol y tiro con arco. Además, se incorporan actividades recreativas y educativas como manualidades, baile, magia, juegos organizados y experiencias de agroecología.

Según la organización, esta combinación busca permitir que los menores exploren nuevos intereses y desarrollen habilidades en distintas áreas.

Enfoque en valores y desarrollo integral

La directora del Campamento de Verano de la YMCA, Zayad Cruet, destacó que el programa está diseñado para ofrecer experiencias significativas que contribuyan al crecimiento personal de los participantes.

“El campamento de verano de la YMCA es una excelente alternativa para las familias. Nuestro objetivo es ofrecer experiencias significativas que contribuyan al crecimiento personal de cada participante, fomentando los valores humanos que tan necesarios son para formar adultos de éxito”, expresó Cruet.

Añadió que el personal está capacitado para garantizar un ambiente estructurado, seguro y enfocado en el desarrollo de liderazgo, disciplina y compañerismo.

Horarios y matrícula

El campamento se llevará a cabo en horario regular de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Las familias también podrán optar por un horario extendido hasta las 5:30 de la tarde, con un costo adicional.

La YMCA informó que los espacios son limitados, por lo que exhortó a los padres a completar el proceso de matrícula lo antes posible.

La directora de Administración y Mercadeo, Meliza Bonilla Martínez, señaló que las instalaciones ofrecen un entorno ideal para la convivencia entre los participantes.

“Sabemos que hay muchos padres buscando opciones para el mes de julio y nuestro programa es una excelente alternativa”, indicó.

Información de contacto

Para detalles sobre matrícula, costos y disponibilidad, los interesados pueden comunicarse con la YMCA de San Juan al 787-417-1222 o al 787-349-3080.